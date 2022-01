Jadwal BRI Liga 1 Selasa 1 Februari: 3 Laga, 2 Live di Indosiar Termasuk Arema

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pada Selasa, 1 Februari 2022, akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-22. Ada tiga pertandingan ayang akan berlangsung, dua di antaranya live di Indosiar.

Pada 15.15 WIB, pertandingan Persipura Jayapura vs Madura United akan berlangsung di Stadion Kompyang Sujana, Bali.

Persipura Jayapura akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka membutuhkan kemenangan untuk menjauhi zona degradasi. Tim Mutiara Hitam itu menempati posisi ke-15 dengan nilai 18, hanya unggul satu poin dari Persela yang ada di zona merah di bawahnya.

Madura United akan menjaga kebangkitan. Pekan lalu mereka baru mengakhiri rentetan hasil buruk dengan kemenangan 2-1 atas PSIS Semarang.

Pada 17.30 WIB, giliran Bhayangkara FC dan Barito Putera yang akan saling berhadapan. Pertandingan di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali ini akan disiarkan Indosiar.

Bhayangkara FC akan berusaha bangkit. Pekan sebelumnya mereka dikalahkan Persik Kediri 0-1 sehingga kehilangan posisinya di puncak klasemen.

Tim asuhan Paul Munster itu kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 43. Mereka kalah selisih gol dari Persib Bandung dan terpaut satu angka dari Arema FC.

Barito Putera akan berusaha meraih kemenangan pertama dalam lima laga terakhirnya. Mereka masih terpuruk di zona degradasi, posisi ke-17, dengan nilai 16.

Sebagai penutup jadwal hari ini, pada 20.45 WIB, laga Persela Lamongan vs Arema FC akan hadir di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar Bali. Pertandingan ini pun akan disiarkan Indosiar.

Persela tengah menjalani periode buruk. Mereka tak pernah menang dalam 12 laga, sehingga kini posisi ke-16 (zona degradasi) dengan nilai 17.

Arema FC akan berjuang menjaga tren positif sekaligus menjaga posisinya di puncak klasemen. Mereka tak terkalahkan dalam 18 laga terakhirnya.

Jadwal Liga 1 Selasa, 1 Februari 2022:

15.15 WIB: Persipura Jayapura vs Madura United (Vidio)

18.15 WIB: Bhayangkara FC vs Barito Putera (Indosiar)

20.45 WIB: Persela Lamongan vs Arema FC (Indosiar).

Selanjutnya: Rekap Hasil, Jadwal, Klasemen Liga 1