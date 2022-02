Jadwal Bola Ahad 6 Februari: Piala FA, Liga Italia, La Liga, Final Piala Afrika

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 6 Februari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga 1. Selain itu ada pula laga Piala Afrika 2021 dan Piala Dunia Antarklub.

Jadwal Piala FA akan menghadirkan rangkaian pertandingan babak keempat (32 besar). Malam ini antara lain akan tersaji laga Liverpool vs Cardiff City dan Nottingham Forest vs Leicester City.

Liga Italia pekan ke-23 akan menghadirkan laga Venezia vs Napoli. Selain itu ada partai Juventus vs Verona yang disiarkan RCTI.

Liga Spanyol menyajikan aksi Barcelona dan Real Madrid di laga berbeda. Barcelona akan menjalani partai berat, melawan Atletico Madrid. Sedangkan Real Madrid menjamu Granada.

Dari Liga Prancis ada partai Lille vs PSG. Sedangkan Liga Jerman akan menampilkan laga Dortmund vs Leverkusen.

Dari dalam negeri ada lima laga BRI Liga 1 pekan ke-23, termasuk Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura dan Persib Bandung vs Bhayangkara FC yang disiarkan Indosiar.

Sedangkan Piala Afrika menampilkan perebutan gelar juara antara Senegal dan Mesir. Piala Dunia Antarklub menghadirkan laga Al Hilal vs Al Jazira yang akan berebut tiket semifinal.

Inilah jadwal bola selengkapnya

Ahad, 6 Februari 2022

Piala FA

(Babak keempat, live Mola TV)

19.00 WIB: Liverpool vs Cardiff City

23.00 WIB: Nottingham Forest vs Leicester City.

Liga Italia

(Pekan ke-24)

18.30 Atalanta vs Cagliari

21.00 Bologna vs Empoli

21.00 Sampdoria vs Sassuolo

21.00 Venezia vs Napoli.

Liga Spanyol

(Pekan ke-23)

20.00 Valencia vs Real Sociedad

22.15 Barcelona vs Atletico Marid.

Liga Jerman

(Pekan ke-21, live Mola TV)

21.30 Borussia Dortmund vs Leverkusen

22.30 Wolfsburg vs Greuther Furth.

Liga Prancis

(Pekan ke-23)

19:00 Lorient vs Lens

21:00 Nice vs Clermont

21:00 Reims vs Bordeaux

21:00 Strasbourg vs Nantes

21:00 Troyes vs Metz

23:00 Rennes vs Brest.

BRI Liga 1

(Pekan Ke-23)

15.15 WIB: Persik Kediri vs PSIS Semarang (Indosiar)

15.15 WIB: Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang (O Channel)

18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura (Indosiar)

20.45 WIB: Barito Putera vs PSS Sleman (Vidio)

20.45 WIB: Persib Bandung vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Piala Dunia Antarklub

(Babak kedua, berebut tiket semifinal)

23.30 Al Hilal vs Al Jazira

Senin dinihari, 7 Februari 2022

Piala FA

(Babak keempat, live Mola TV)

01.30 WIB: Bournemouth vs Boreham

Liga Italia

(Pekan ke-24)

00:00 Udinese vs Torino

02:45 Juventus vs Verona (RCTI)

Liga Spanyol

(Pekan ke-23)

00.30 Real Betis vs Villarreal

03.00 Real Madrid vs Granada.

Liga Prancis

(Pekan ke-23)

02.45 Lille vs PSG (RCTI+).

Piala Afrika 2021

(Babak final)

02.00 WIB: Senegal vs Mesir (Vidio).

