Klasemen BRI Liga 1 Pekan Ke-23: Persik vs PSIS 0-0, Persiraja vs Persita 0-3

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-23 kembali hadir pada Ahad, 6 Februari 2022. Ada lima pertandingan yang berlangsung sepanjang hari ini.

Inilah dua hasil yang berlangsung sore hari:

Persik Kediri vs PSIS Semarang Skor 0-0

Tak ada gol dalam laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, ini. Kedua tim berbagi poin setelah bermain 0-0.

Kedua tim relatif imbang dalam penguasaan bila. Persik dan PSIS juga memiliki tembakan terarah yang sama (3).

Persik gagal menjaga tren positifnya setelah dalam dua laga sebelumnya terus menang. Mereka kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 26.

PSIS Semarang, yang diganggu Covid-19, gagal menang dalam empat laga terakhirnya. Mereka menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 7.

Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang Skor 0-3

Persita Tangerang memenangi laga di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar, ini dengan skor 3-0. Gol Pendekar Cisadane dicetak Harrison Cardoso (menit ke-30 dan 72) dan Andre Agustiar (83).

Hasil ini jadi kebangkitan bagi Persita setelah gagal menang di tiga laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 29.

Persiraja Banda Aceh gagal menjaga kebangkitan setelah pekan lalu setelah mengalahkan Persija 0-1. Mereka masih terpaku di dasar klasemen dengan nilai 11.

Setelah dua laga ini, masih ada tiga pertandingan pekan ke-23 lain yang akan berlangsung.

Inilah jadwal selanjutnya:

18.15 WIB: Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura (Indosiar)

20.45 WIB: Barito Putera vs PSS Sleman (Vidio)

20.45 WIB: Persib Bandung vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Selanjutnya: Hasil, Jadwal, dan klasemen Liga 1