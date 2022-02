Jadwal BRI Liga 1 Senin 7 Februari: Borneo vs Persikabo, Bali Utd vs PSM

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 akan kembali bergulir Senin, 7 Februari 2022. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yang disiarkan langsung Indosiar dan O Channel.

Simak jadwal selengkapnya:

15.15 WIB: Borneo FC vs Persikabo 1973 (O Channel)

20.30 WIB: Bali United vs PSM Makassar (Indosiar).

Borneo FC akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga sebelumnya. Kini tim asuhan Fakhri Husaini itu menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 31.

Persikabo 1973 juga akan berjuang bangkit. Tim asuhan Liestiadi gagal menang dalam tiga laga terakhirnya dan kini menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 23.

Sementara itu, Bali United akan berusaha menjaga tren positif setelah terus menang dalam lima pertandingan terakhirnya. Tim juara bertahan itu ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 44.

PSM Makassar hanya menang sekali dalam tiga pertandingan terakhirnya dan batal berlaga melawan Persib Bandung pada pekan sebelumnya karena masalah Covid-19 di kubu lawan. Mereka kini menempati urutan ke-11 klasemen.

Hasil Liga 1 pekan ke-23 sebelumnya:

Sabtu, 5 Februari 2022

Madura United vs Persela Lamongan 1-1

Arema FC vs Persija Jakarta 1-1.

Ahad, 6 Februari 2022

Persik Kediri vs PSIS Semarang 0-0

Persiraja Banda Aceh vs Persita Tangerang 0-3.

Persebaya Surabaya vs Persipura Jayapura 0-2

Barito Putera vs PSS Sleman 0-1

Persib Bandung vs Bhayangkara FC 0-1.

Klasemen BRI Liga 1

