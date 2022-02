Jadwal Bola Rabu 11 Februari: Man City, Spurs, Chelsea, Juga Milan vs Lazio

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 10 Februari 2022, menampilkan pertandingan Liga Inggris, Coppa Italia, Piala Prancis, Copa del Rey, Piala Dunia Antarklub, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris pekan ke-24 akan hadir empat pertandingan sepanjang dinihari nanti. Laga Manchester City vs Brentford dijadwalkan akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Tiga laga lainnya juga akan disiarkan Mola TV. Ketiga jadwal itu adalah Norwich City vs Crystal Palace, Tottenham Hotspur vs Southampton, dan Aston Villa vs Leeds United.

Ajang Coppa Italia memasuki babak perempat final. Malam ini akan berlangsung duel AC Milan vs Lazio. Pemenang pertandingan ini sudah dinantikan Inter Milan, yang lolos ke semifinal dengan mengalahkan AS Roma 2-0.

Dari Piala Dunia Antarklub, yang berlangsung di Uni Emirat Arab, akan hadir laga semifinal Al Hilal (Arab Saudi) melawan Chelsea (Inggris). Pemenangnya sudah dinantikan Palmeiras (Brasil) yang sudah lolos dengan mengalahkan Al Ahly (Mesir) 2-0.

Pada malam nanti juga ada laga penentuan peringkat. Monterrey (Meksiko) akan menghadapi Al Jazira (Uni Emirat Arab) dalam perebutan posisi kelima.

Sementara itu dari ajang Copa del Rey atau Piala Raja Spanyol Rayo Vallecano dan Real Betis akan bertemu di babak semifinal pertama. Keduanya akan kembali bertemu 3 Maret mendatang. Sedangkan partai semifinal lain akan mempertemukan Athletic Bilbao dan Valencia.

Dari arena Piala Prancis (Coupe de France) akan hadir dua laga perempat final, yakni Bergerac vs Versailles dan Nice vs Marseille. Di babak ini sudah tak ada lagi PSG karena sudah disingkirkan Nice pada babak 16 besar.

Sementara itu dari dalam negeri, kompetisi BRI Liga 1 akan mulai memasuki pekan ke-24. Malam ini akan hadir pertandingan Persija Jakarta melawan Madura United yang akan tayang live di Indosiar.

Jadwal bola selengkapnya:

Rabu, 9 Februari 2022

BRI Liga 1

(Pekan Ke-24)

20.30 WIB: Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar).

Piala Dunia Antarklub

Perebutan Posisi Kelima

20:30 Monterey vs Al Jazira (TVRI)

Semifinal

23:30 Al Hilal vs Chelsea (TVRI).

Kamis, 10 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-24, live Mola TV)

02:45 Manchester City vs Brentford (SCTV)

02:45 Norwich City vs Crystal Palace

02:45 Tottenham vs Southampton

03:00 Aston Villa vs Leeds United.

Coppa Italia

(Perempat final)

03:00 AC Milan vs Lazio (TVRI)

Copa del Rey

(Semifinal)

03:00 Rayo Vallecano vs Real Betis

Piala Prancis /Coupe de France

(Babak perempat final)

00:30 Bergerac vs Versailles

03:15 Nice vs Marseille.

