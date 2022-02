Jadwal Bola Sabtu 12 Februari: Man City, Man United, Chelsea, Madrid, Inter

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinhiari, 12 Februari 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu ada BRI Liga 1 dan Piala Dunia Antarklub.

Dari Liga Inggris akan hadir pertandingan pekan ke-25. Malam ini ada Norwich City vs Manchester City yang dijadwalkan akan disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada partai Manchester United vs Southampton dan Everton vs Leeds United.

Liga Italia memasuki pekan ke-25. Malam ini ada laga besar Napoli vs Inter Milan yang akan disiarkan RCTI. Selain itu ada pertandingan Torino vs Venezia dan Lazio vs Bologna.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-24 akan menghadirkan aksi Real Madrid melawan Villarreal. Selain itu ada jadwal Cadiz vs Celta Vigo serta Atletico Madrid vs Getafe.

Piala Dunia Antarklub akan memasuki fase akhir. Chelsea akan berhadapan dengan Palmeiras di partai final yang disiarkan TVRI. Selain itu ada pertandingan perebutan posisi ketiga antara Al-Hilal vs Al Ahly.

Liga Jerman menampilkan partai Bochum vs Bayern Munchen dan Bayer Leverkusen vs Stuttgart. Liga Prancis akan menghadirkan Montpellier vs Lille dan Lyon Nice.

Dari dalam negeri ada satu jadwal BRI Liga 1 pekan ke-24. Bhayangkara FC dan Bali United akan berhadapan dalam laga yang disiarkan Indosiar.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 12 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-25, live Mola TV)

19:30 WIB: Manchester United vs Southampton

22:00 WIB: Brentford vs Crystal Palace

22:00 WIB: Everton vs Leeds United

22:00 WIB: Watford vs Brighton.

Liga Italia

(Pekan ke-25)

21:00 WIB: Lazio vs Bologna (beIN Sports 3)

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, live beIN Sports 1)

20:00 WIB: Cadiz vs Celta Vigo

22:15 WIB: Villarreal vs Real Madrid.

Piala Dunia Antarklub

Perebutan posisi ketiga: 20:00 WIB: Al-Hilal vs Al Ahly (TVRI)

Final: 23:30 WIB: Chelsea vs Palmeiras (TVRI).

Liga Jerman

(Pekan ke-22, live Mola TV)

21:30 WIB: Borussia Monchengladbach vs Augsburg

21:30 WIB: Bochum vs Bayern Munchen

21:30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg

21:30 WIB: Freiburg vs Mainz

21:30 WIB: Greuther Furth vs Hertha Berlin.

BRI Liga 1

(Pekan ke-24)

18.00 WIB: Bhayangkara FC vs Bali United (Indosiar).

Liga Prancis

(Pekan ke-24)

23:00 WIB: Montpellier vs Lille.

Ahad dinihari, 13 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-25, live Mola TV)

00:30 WIB: Norwich City vs Manchester City (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-25)

00:00 WIB: Napoli vs Inter Milan (RCTI, beIN Sports 3)

02:45 WIB: Torino vs Venezia (beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan ke-24, live beIN Sports 1)

00:30 WIB: Rayo Vallecano vs Osasuna

03:00 WIB: Atletico Madrid vs Getafe.

Liga Jerman

(Pekan ke-22)

00:30 WIB: Bayer Leverkusen vs Stuttgart (tvONe, Mola).

Liga Prancis

(Pekan ke-24)

03:00 WIB: Lyon vs Nice.

