Jadwal BRI Liga 1 Senin 14 Februari 2022: 4 Laga, 2 Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 memasuki pekan ke-25. Pada Senin ini, 14 Februari 2022, ada empat laga yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar.

Salah satu laga besar hari ini adalah Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, yang akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta mulai 20.45 WIB. Kedua tim akan berjuang bangkit.

Persebaya saat ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 44, unggul 11 poin dari Persija di posisi ketujuh. Persebaya gagal menang dalam tiga laga terakhirnya, sedangkan Persija gagal mendapat poin penuh dalam dua laga secara beruntun.

Pada putaran pertama lalu, Persebaya mengalahkan Persija 1-0 berkat gol Taise Marukawa.

Laga lain yang akan disiarkan Indosiar adalah Madura United melawan Persiraja Banda Aceh, di Stadion Ngurah Rai, mulai 18.15 WIB.

Madura United lebih diunggulkan dalam laga ini. Mereka tak terkalahkan dalam tiga laga terakhirnya, meski hanya menang sekali. Mereka menempati posisi ke-13 dengan nilai 26, unggul 14 poin dari lawannya yang ada di dasar klasemen.

Dua jadwal pertandingan lainnya hari ini akan berlangsung berbarengan pada 15.15 WIB. Keduanya adalah Barito Putera vs Persipura Jayapura dan Persik Kediri vs Persela Lamongan.

Jadwal Liga 1 pekan ke-25, Senin, 14 Februari 2022:

15.15 WIB: Barito Putera vs Persipura Jayapura (O Channel)

15.15 WIB: Persik Kediri vs Persela Lamongan (Vidio)

18.15 WIB: Madura United vs Persiraja Banda Aceh (Indosiar)

20.45 WIB: Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta (Indosiar).

Selanjutnya: Jadwal lengkap dan klasemen