Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Ada Manchester City Vs Tottenham Hotspur

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-26 akan diisi partai menarik antara Manchester City vs Tottenham Hotspur. The Citizens yang baru saja meraih kemenangan besar pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions diprediksi tak akan kesulitan menghadapi Tottenham yang performanya tengah menurun.

Manchester City saat ini memuncaki klasemen Liga Inggris dengan sangat nyaman. Mereka memiliki keunggulan sembilan angka dari pesaing terdekatnya, Liverpool. Anak asuh Pep Guardiola juga tak terkalahkan dalam 15 laga terakhir di Liga Inggris.

Sementara Tottenham Hotspur sedang merana karena selalu meraih kekalahan pada tiga laga terakhir. Mereka dibungkam Chelsea, Southampton dan terakhir Wolverhampton Wanderers.

Tiga kekalahan beruntun itu membuat skuad asuhan Antonio Conte sulit untuk bersaing di papan atas klasemen Liga Inggris. Mereka kini erada di posisi kedelapan dengan jarak 27 angka dari Manchester City.

Partai menarik lainnya akan mempertemukan West Ham vs Newcastle. The Magpies terus mencatatkan hasil positif sejak paruh musim lalu. Mereka kini memiliki catatan tiga kemenangan beruntun dan sukses keluar dari zona degradasi. Posisi mereka juga relatif aman karena memiliki jarak empat angka dari Norwich City.

Sementara West Ham justru tengah menurun performanya. Dalam lima laga terakhir, mereka hanya meraih dua kemenangan, menelan dua kekalahan dan satu kali imbang. Hasil itu membuat skuad asuhan David Moyes harus rela terlempar dari posisi empat besar.

Selain kedua laga tersebut, partai menarik lainnya akan mempertemukan Crystal Palace vs Chelsea, Arsenal vs Brentford dan Liverpool vs Norwich City. Berikut jadwal pekan ke-26 Liga Inggris:

Sabtu, 19 Februari 2022

19:30 WIB - West Ham vs Newcastle - MolaTV

22:00 WIB - Arsenal vs Brentford - MolaTV

22:00 WIB - Aston Villa vs Watford - MolaTV

22:00 WIB - Brighton vs Burnley - MolaTV

22:00 WIB - Crystal Palace vs Chelsea - MolaTV

22:00 WIB - Liverpool vs Norwich - MolaTV

22:00 WIB - Southampton vs Everton - MolaTV

Ahad, 20 Februari 2022

00:30 WIB - Manchester City vs Tottenham Hotspur - SCTV, MolaTV

21:00 WIB - Leeds United vs Manchester United - MolaTV

23:30 WIB - Wolverhampton vs Leicester City - SCTV, MolaTV

Berikut klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-25:

Setelah melakoni laga pekan ke-26 pad jadwal Liga Inggris, Chelsea dan Manchester United akan langsung menghadapi laga berat di Liga Champions. The Blues harus menjamu jawara Liga Prancis musim lalu Lille sementara Setan Merah terbang ke markas Atletico Madrid untuk menjalani laga pertama babak 16 besar pada Rabu dan Kamis pekan depan.