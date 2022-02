Jadwal Bola Ahad Malam 20 Februari: MU, Barcelona, Inter Milan, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 21 Februari 2022, akan menyajikan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan BRI Liga 1.

Dari Liga Inggris akan hadir laga pekan ke-26. Malam ini ada laga Wolverhampton vs Leicester City yang disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada pertandingan Leeds United vs Manchester United.

Dari Liga Italia, akan tersaji laga pekan ke-26. Pertandingan Inter Milan vs Sassuolo dan Udinese vs Lazio akan menjadi daya tarik utama,

Liga Spanyol akan menampilkan laga menarik Valencia vs Barcelona. Liga Jerman menghadirkan laga Bayern Munchen vs Furth serta Borussia Dortmund vs Borussia Monchengladbach.

Dari dalam negeri, BRI Liga 1 akan menampilkan tiga laga, yang sama-sama disiarkan Indosiar. Ketiganya adalah PSS Sleman vs Borneo FC, Bhayangkara FC vs Persikabo 1973, dan PSIS Semarang vs Bali United.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 20 Februari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-26, live Mola TV)

21.00 WIB: Leeds United vs Manchester United

23.30 WIB: Wolverhampton vs Leicester City (SCTV).

Liga Italia

(pekan ke-26 )

18.30 WIB: Fiorentina vs Atalanta (beIN Sports 3)

21.00 WIB: Venezia vs Genoa (beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan ke-25)

20.00 WIB: Espanyol vs Sevilla (beIN Sports 1)

22.15 WIB: Valencia vs Barcelona (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-23, Live Mola TV)

21.30 WIB: Bayern Munchen vs Furth

23.30 WIB: Borussia Dortmund vs Borussia Monchengladbach (tvOne).

BRI Liga 1

(Pekan ke-26)

15.15 WIB: PSS Sleman vs Borneo FC (Indosiar)

18.15 WIB: Bhayangkara FC vs Persikabo 1973 (Indosiar)

20.45 WIB: PSIS Semarang vs Bali United (Indosiar).

Senin dinihari, 21 Februari 2022

Liga Italia

(pekan ke-26 )

00.00 WIB: Inter Milan vs Sassuolo (beIN Sports 3)

02.45 WIB: Udinese vs Lazio (RCTI).

Liga Spanyol

(Pekan ke-25)

00.30 WIB: Real Betis vs Real Mallorca (beIN Sports 1).

Liga Jerman

(Pekan ke-23, Live Mola TV)

01.30 WIB: Hertha Berlin vs RB Leipzig.

Untuk mendapatkan jadwal bola terbaru terus ikuti di laman Bola Tempo.

Baca Juga: Hari Ini Ulang Tahun Ke-30, Begini Sejarah Berdirinya Premier League