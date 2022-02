Jadwal Bola Ahad 27 Februari: Barcelona, Arema FC, Juga Chelsea vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 28 Februari 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan final Carabao Cup, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu juga ada dua partai BRI Liga 1.

Dari Inggris, kompetisi Carabao Cup atau Piala Liga akan memasuki partai puncak. Malam ini, Chelsea akan menghadapi Liverpool di Wembley, dalam laga yang ditayangkan Mola TV.

Liga Inggris pekan ke-27 akan menampilkan laga West Ham vs Wolverhampton. Partai Chelsea vs Leicester City ditunda karena Chelsea tampil di final Carabao Cup.

Liga Italia pekan ke-25 akan menampilkan laga Torino vs Cagliari, Hellas Verona vs Venezia, dan Spezia vs AS Roma. Selain itu ada pertandingan Lazio vs Napoli yang disiarkan RCTI.

Dari Liga Spanyol akan hadir pertandingan Barcelona vs Athletic Bilbao. Selain itu ada Villarreal vs Espanyol dan Sevilla vs Real Betis.

Liga Jerman menampilkan Augsburg vs Borussia Dortmund yang disiarkan tvOne. Dari Liga Prancis ada pertandingan Monaco vs Reims dan Lyon vs Lille.

Sementara itu, dari BRI Liga 1 akan hadir dua laga pekan ke-28. Salah satunya adalah Arema FC vs Persik Kediri.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad malam, 27 Februari 2022

Final Carabao Cup

23:30 Chelsea vs Liverpool (Mola TV)

Liga Inggris

(Pekan ke-27)

21:00 WIB: West Ham vs Wolverhampton.

Liga Italia

(Pekan ke-25)

18:30 WIB: Torino vs Cagliari (beIN Sports 3)

21:00 WIB: Hellas Verona vs Venezia (beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan ke-26)

20:00 WIB: Villarreal vs Espanyol (beIN Sports 1)

22:15 WIB: Sevilla vs Real Betis (beIN Sports 1)

Liga Jerman

(Pekan ke-24, live Mola TV)

21:30 WIB: Bochum vs RB Leipzig

23:30 WIB: Augsburg vs Borussia Dortmund (tvOne).

Liga Prancis

(Pekan ke26)

19:00 Monaco vs Reims

21:00 Angers vs Lens

21:00 Brest vs Lorient

21:00 Clermont vs Bordeaux

21:00 Metz vs Nantes

23:05 Troyes vs Marseille.

BRI Liga 1

(Pekan ke-28)

18:15 Persiraja Banda Aceh vs Barito Putera (Indosiar)

20:45 Arema FC vs Persik Kediri (Indosiar).

Senin dinihari, 28 Februari 2022

Liga Italia

(Pekan ke-25)

00:00 WIB: Spezia vs AS Roma (beIN Sports 3)

02:45 WIB: Lazio vs Napoli (RCTI dan beIN Sports 3).

Liga Spanyol

(Pekan ke-26)

00:30 WIB: Real Sociedad vs Osasuna (beIN Sports 1)

03:00 WIB: Barcelona vs Athletic Bilbao (beIN Sports 1).

Liga Prancis

(Pekan ke26)

02:45 Lyon vs Lille.

