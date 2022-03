Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-27: Elche vs Barcelona 1-2, Betis vs Atletico 1-3

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Spanyol pekan ke-27 tersaji pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 7 Maret 2022. Barcelona dan Atletico Madrid sama-sama meraih kemenangan.

Barcelona berhasil bangkit dari ketertinggalan dan menang 2-1 di kandang Elche, Stadion Manuel Martinez Valero. Tertinggal lebih dahulu oleh gol Fidel Chaves, Barcelona berbalik unggul berkat gol Ferran Torres dan Memphis Depay (penalti).

Kemenangan ini mengantarkan Barca naik ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 48 poin. Mereka berada di bawah Real Madrid (63) dan Sevilla (55). Elche menempati posisi ke-14 dengan nilai 29.

Dalam pertandingan lain, Atletico Madrid menang 3-1 di kandang Real Betis. Mereka pun naik ke posisi empat besar.

Gol-gol Atletico dicetak oleh Joao Felix (menit 2 dan 61) serta Thomas Lemar (80). Gol Betis diceploskan Christian Tello (45).

Atletico naik ke posisi keempat dengan mengemas nilai 58, hanya kalah selisih gol dari Barcelona. Betis melorot ke posisi kelima dengan nilai 46.

Sehari sebelumnya, Real Madrid mampu mengalahkan Real Sociedad 4-1, sedangkan Sevilla ditahan Alaves 0-0.

Hasil Liga Spanyol Pekan Ke-27

Deportivo Alaves vs Sevilla 0-0

Osasuna vs Villarreal 1-0

Espanyol vs Getafe 2-0

Valencia vs Granada 3-1

Real Madrid vs Real Sociedad 4-1

Cadiz vs Rayo Vallecano 2-0

Elche vs Barcelona 1-2

Celta Vigo vs Real Mallorca 4-3

Real Betis vs Atletico Madrid 1-3.

Jadwal Selasa, 8 Maret 2022

03.00 WIB: Athletic Bilbao vs Levante.

Klasemen Liga Spanyol



Baca Juga: Klasemen Liga Inggris Setelah Manchester City Kalahkan Man United 4-1