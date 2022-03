Jadwal Live Liga Inggris Pekan 29: Man United vs Tottenham, Arsenal vs Leicester

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris memasuki pekan ke-29. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir pekan ini, 12-15 Maret 2022, dengan dua di antaranya akan disiarkan langsung SCTV.

Laga besar Manchester United vs Tottenham Hotspur akan jadi salah satu yang disiarkan langsung. Kedua tim akan bertemu di di Old Trafford, Sabtu malam, atau Ahad dinihari WIB, 13 Maret, mulai 00.30.

Kedua tim sedang bersaing untuk berebut posisi ke-4 klasemen. Manchester United kini ada di posisi ke-5 dengan 47 poin. Tottenham di urutan ke-7 dengan nilai 45 poin. Bedanya, MU sudah bermain 28 kali sedangkan Spurs baru 26 kali.

Man United gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Sedangkan Spurs justru terus menang pada periode sama. Pada pertemuan putaran pertama, MU mengalahkan Spurs 3-0.

Laga besar lainnya, Arsenal vs Leicester City juga akan disiarkan langsung oleh SCTV. Kedua tim akan berhadapan di Emirates Stadium pada Ahad malam, 13 Maret, mulai 23.30 WIB.

Kedua tim dalam tren bagus. Arsenal selalu menang pada empat laga terakhir dan kini menghuni posisi empat besar dengan nilai 48, unggul satu angka dari MU.

Leicester terus menang dua laga terakhirnya. Tim asuhan Brendan Rodgers menempati posisi ke-12 dengan nilai 33. Pada pertandingan di putaran pertama lalu, Arsenal menang 2-0 di kandang Leicester.

Jadwal Liga Inggris pekan ini juga akan menampilkan laga Brighton vs Liverpool, Chelsea vs Newcastlte United, dan

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-29, live Mola TV)

Sabtu, 12 Maret 2022

19.30 WIB: Brighton vs Liverpool

22.00 WIB: Brentford vs Burnley.

Ahad, 13 Maret 2022

00.30 WIB: Manchester United vs Tottenham (SCTV)

21.00 WIB: Chelsea vs Newcastlte United

21.00 WIB: Leeds United vs Norwich City

21.00 WIB: Everton vs Wolverhampton

21.00 WIB: West Ham vs Aston Villa

21.00 WIB: Southampton vs Watford

23.30 WIB: Arsenal vs Leicester City (SCTV).

Selasa, 15 Maret 2022

03.00 WIB: Crystal Palace vs Manchester City.

Klasemen Liga Inggris



