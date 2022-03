Hasil dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-29: Lazio vs Venezia 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Lazio vs Venezia hadir pada Selasa dinihari, 15 Maret 2022, sebagai penutup jadwal Liga Italia pekan ke-29. Tuan rumah Lazio menang dengan skor 1-0.

Gol tunggal dalam pertandingan ini dicetak Ciro Immobile dari titik penalti pada menit ke-58. Itu menjadi gol ke-21 dari pemain tersebut sepanjang musim ini. Ia menempati puncak daftar top skor sementara dengan torehan 21 gol, unggul satu gol dari Dusan Vlahovic (Juventus).

Lazio mendominasi penguasaan bola, mencapai 66 persen. Namun, mereka kalah dalam hal tembakan tetap sasaran ke gawang lawan (satu berbanding dua), meski akhirnya menang.

Lazio meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 49, tertinggal tujuh angka dari juventus di urutan keempat.

Venezia gagal menang untuk keempat kalinya. Mereka tetap di posisi ke-18, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 22.

Laga Lazio vs Venezia menjadi penutup jadwal pekan ke-29. Jadwal pekan berikutnya akan berlangsung akhir minggu ini.

Rekap Hasil Liga Italia Pekan ke-29

Salernitana vs Sassuolo 2-2

Spezia vs Cagliari 2-0

Sampdoria vs Juventus 1-3

AC Milan vs Empoli 1-0

Fiorentina vs Bologna 1-0

Verona vs Napoli 1-2

Udinese vs AS Roma 1-1

Atalanta vs Genoa 0-0

Torino vs Inter Milan 1-1

Lazio vs Venezia 1-0.

Klasemen Liga Italia

