Bursa Transfer Liga Italia: Raphael Varane Segera Mendarat ke Como 1907

TEMPO.CO, Jakarta - Klub promosi Serie A, Como 1907, selangkah lagi mendapatkan jasa bek asal Prancis Raphael Varane di bursa transfer musim panas ini. Jurnalis spesialis bursa transfer, Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Varane hanya tinggal menandatangani kontrak dengan klub milik pengusaha Indonesia, Hartono Bersaudara.

"Raphael Varane ke Como, Here We Go! Dokumen sudah siap dan siap untuk ditandatangani. Mantan bek Real Madrid dan Manchester United akan bermain di Serie A di bawah asuhan Cesc Fabregas sebagai pelatih," tulis Romano dalam akun Twitter atau X-nya.

Romano juga mengungkapkan bahwa Varane akan mendapatkan kontrak berdurasi dua tahun hingga Juni 2026. Ia juga memiliki opsi perpanjangan selama satu tahun dalam kontrak tersebut.

Pemain berusia 31 tahun itu cabut dari Manchester United pada musim panas 2024 setelah klub Liga Premier Inggris tersebut tidak mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak selama setahun yang mereka miliki. Varane kemudian dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk tim Amerika Serikat Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi.

Namun, Varane kini selangkah lagi akan melanjutkan kariernya di Serie A bila transfer ke Como 1907 terwujud. Ia sudah berada di Italia setelah melakukan pembicaraan dengan manajemen Como pada akhir Juni lalu, termasuk dengan Cesc Fabregas yang baru saja ditunjuk sebagai pelatih kepala.

Como 1907 adalah klub cukup aktif di bursa transfer musim panas ini, dengan mendatangkan sembilan pemain baru termasuk Andrea Belotti dari AS Roma, bek Alberto Moreno dari Villarreal dan kiper veteran Pepe Reina yang juga dari Villarreal.

Pemain Manchester United, Raphael Varane dan Luke Shaw berjalan keluar lapangan setelah dikalahkan oleh Tottenham Hotspur dalam Liga Premier Inggris di Tottenham Hotspur Stadium, London, Inggris, 19 Agustus 2023. REUTERS/Tony Obrien.

