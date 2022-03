Jadwal BRI Liga 1 Pekan 33 Jumat 25 Maret 2022: Bali United Bisa Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-33 akan kembali hadir pada Jumat, 25 Maret 2022. Ada empat laga yang akan hadir, termasuk dua yang bisa menjadi penentu gelar juara musim ini.

Simak jadwal BRI Liga 1 hari ini:

15:15 Borneo FC vs Madura United (O Channel)

18:15 PSM Makassar vs Persiraja Banda Aceh (Vidio)

18:30 Persib Bandung vs Persik Kediri (Indosiar)

21:00 Bali United vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Dari keempat jadwal tersebut, laga Persib Bandung vs Persik Kediri dan Bali United vs Persebaya Surabaya bisa menjadi penentu gelar juara. Dalam laga itu bisa dipastikan apakah gelar juara akan diketahui malam ini atau akan persaingannya akan berlanjut hingga pekan terakhir.

Saat ini, Bali United dan Persib Bandung menempati posisi dua besar klasemen. Seperti berikut ini:

No Tim Main Gol Poin 1 Bali United 32 32 72 2 Persib 32 26 67

Dengan jarak poin lima dan posisi jadwal hari ini, maka dua kemungkinan bisa terjadi malam ini. Seperti di bawah ini:

Bali United akan juara bila:

Persib gagal menang.

Persib menang, lalu Bali United meraih setidaknya satu poin.

Perebutan gelar juara berlanjut ke pekan terakhir bila:

Persib menang dan Bali United kalah.

Penentuan posisi klasemen BRI Liga 1 musim ini memaki sistem head-to-head lebih dahulu lalu menghitung selisih gol. Bali United menang head-to-head atas Persib Bandung (2-2 dan 1-0) sehingga bila poinnya sama akan tetap ada di posisi lebih atas.

Bali United adalah juara bertahan. Bila mampu mempertahankan gelar, mereka akan menjadi tim pertama yang mampu melakukannya di era Liga Indonesia.

Pelatih Bali United Stefano Cugurra juga berpeluang menorehkan sejarah. Ia bisa jadi pelatih yang mampu mempersembahkan tiga gelar juara secara beruntun, setelah untuk Persija pada 2018 dan Bali United pada 2019.

