Klasemen BRI Liga 1 Pekan 33: Bali United Berhasil Pertahankan Gelar Juara

TEMPO.CO, Jakarta - Bali United berhasil memastikan diri merebut gelar juara BRI Liga 1 musim 2021-2022 tanpa bertanding. Hasil seri 0-0 yang diraih Persib Bandung saat melawan Persik Kediri, pada pekan ke-33, Jumat malam, 25 Maret 2022, menjadi penyebabnya.

Hasil seri yang diraih Persib itu memastikan Bali United bisa mempertahankan gelar juara Liga 1. Meski baru akan melawan Persebaya Surabaya malam ini, Bali United sudah unggul empat angka dari Persib Bandung yang hanya menyisakan satu laga. Persib Bandung mempunyai 68 poin, sedangkan Bali United mengemas 72 poin.

Dengan keberhasilan ini, Bali United menorehkan sejarah. Mereka menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara di era Liga Indonesia.

Sejarah juga ditorehkan pelatih Bali United, Stefano Cugurra. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa membawa tim asuhannya menjadi juara dalam tiga musim secara beruntun.

Pada 2018, pelatih asal Brasil ini membawa Persija menjadi juara. Sedangkan musim 2019, Bali united yang dia antarkan ke podium gear. Adapun musim lalu, kompetisi terhenti karena pandemi Covid-19.

Torehan itu sangat luar biasa. Untuk kasta teratas Liga Indonesia era Liga 1, belum ada pelatih yang pernah membawa timnya juara lebih dari sekali. Sebelumnya pada 2004, Cugurra juga sukses bawa Persebaya Surabaya jadi juara Divisi Utama Liga Indonesia dalam posisi sebagai pelatih fisik.

Rekap hasil dan Klasemen BRI Liga 1 Pekan Ke-33:

Kamis, 24 Maret 2022

Barito Putera vs Persita Tangerang 2-0

PSS Sleman vs Persela Lamongan 3-2

PSIS Semarang vs Persipura Jayapura 0-4

Persikabo 1973 vs Arema FC 1-3.

Jumat, 25 Maret 2022

Borneo FC vs Madura United 0-1.

PSM Makassar vs Persiraja Banda Aceh 1-0.

Persib Bandung vs Persik Kediri 0-0.

21:00 Bali United vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Sabtu, 26 Maret 2022

17:30 Bhayangkara FC vs Persija Jakarta (Indosiar)

Klasemen BRI Liga 1



Dari klasemen itu bisa dilihat bahwa ada beberapa hal yang sudah dipastikan untuk kompetisi BRI Liga 1 musim ini, seperti berikut:

Juara: Bali United

Runner-up: Persib Bandung.

Dua tim yang terdegradasi: Persiraja Banda Aceh dan Persela Lamongan.

Yang tersisa pada pekan ke-34 atau terakhir: persaingan menghindari jadi tim terakhir yang terdegradasi. Persipura Jayapura (33 poin), Barito Putera (25) dan PSS Sleman akan bersaing menghindari nasib buruk itu.

Baca juga: Laporan pertandingan Persib Bandung vs Persik Kediri yang membuat Bali United Juara