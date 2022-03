Rekam Jejak Minor Mohamed Salah Bersama Timnas Mesir

TEMPO.CO, Jakarta - Senegal menjadi mimpi buruk bagi Timnas Mesir. Sadio Mane dan kawan-kawan berhasil mengubur mimpi Mohamed Salah cs tampil di putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar pada November.

Senegal merebut tiket ke putaran final Piala Dunia usai mengalahkan Mesir di babak playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Rabu, 30 Maret 2022. Senegal menang lewat babak adu penalti (3-1) setelah kedua kesebelasan bermain imbang dengan agregat 1-1.

Mane dan Salah yang merupakan rekan satu tim di Liverpool menghadapi situasi yang berbeda di laga tersebut. Saat memasuki babak adu penalti Mane sukses mencetak gol penentu. Sebaliknya, Salah gagal mengeksekusi bola menjadi gol.

Kekalahan Mesir tersebut mengingatkan kembali publik pada laga final Piala Afrika pada 7 Februari 2022. Setelah bermain imbang tanpa gol sepanjang waktu normal dan tambahan waktu, pemenang pun harus ditentukan lewat adu penalti. Di babak itu Senegal menang 4-2 dari Mesir dan berhak atas Piala Afrika 2022.

Kegagalan Mesir menuju Piala Dunia 2022 menjadi catatan minor bagi Mohamed Salah. Penyerang Liverpool yang sukses merebut berbagai trofi bergengsi di level Eropa itu tercatat baru bermain dua kali di sepanjang turnamen Piala Dunia.

Salah bermain kala menghadapi Rusia dan Arab Saudi pada Piala Dunia 2018. Itu pun hanya mencapai babak grup. Uniknya, Salah selalu mencetak masing-masing satu gol dalam laga Piala Dunia yang diikuti.

Piala Dunia 2022 berpotensi menjadi kesempatan terakhir bagi Mohamed Salah di event empat tahunan tersebut. Sebab, Salah saat ini sudah berusia 30 tahun.

Selain Senegal, empat negara lainnya yang berhasil merebut tiket ke Piala Dunia 2022 ialah Ghana, Tunisia, Maroko, dan Kamerun.

Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika:

Nigeria vs Ghana 1-1 (skor akhir 1-1, Ghana lolos berkat gol tandang)

Senegal vs Mesir 1-0 (skor akhir 1-1, Senegal menang adu penalti 3-1)

Aljazair vs Kamerun 1-2 (2-2, Kamerun lolos berkat keunggulan gol tandang)

Maroko vs Kongo 4-1 (5-2)

Tunisia vs Mali 0-0 (skor akhir 1-0)

