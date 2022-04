Jadwal Bola Live Sabtu 2 April 2022: MU, Liverpool, Man City, Madrid, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 3 April 2022, menampilkan rangkain pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman.

Liga Inggris memasuki pekan ke-31. Pada Sabtu malam ada laga Manchester United vs Leicester City yang akan disiarkan langsung SCTV.

Manchester United dan Leicester City akan sama-sama berusaha menjaga kebangkitan saat bertemu di Old Trafford. MU kini ada di posis keenam klasemen dengan nilai 50, tertinggal 4 angka dari Arsenal di posisi keempat. Leicester ada di urutan ke-10 dengan nilai 36.

Man United kalah dengan skor 1-0 melawan Atletico Madrid pada laga terakhir sebelum jeda internasional. Leicester baru menang 2-1 atas Brentford pada laga terakhirnya.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini antara lain akan menampilkan laga Liverpool vs Watford, Burnley vs Manchester City, dan Chelsea vs Brentford.

Dari Liga Italia, akan hadir pertandingan pekan ke-31. Malamm ii ada Lazio vs Sassuolo yang akan live di MNC TV. Selain itu ada Spezia vs Venezia dan Salernitana vs Torino.

Liga Spanyol pekan ke-30 akan menampilkan laga Celta Vigo vs Real Madrid. Sedangkan Liga Jerman pekan ke-28 akan menghadirkan laga Freiburg vs Bayern Munchen dan Borussia Dortmund vs RB Leipzig.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 2 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-31 , Live Mola TV)

18.30 WIB: Liverpool vs Watford

21.00 WIB: Burnley vs Manchester City

21.00 WIB: Chelsea vs Brentford

21.00 WIB: Brighton Hove & Albion vs Norwich City

21.00 WIB: Leeds United vs Southampton

21.00 WIB: Wolverhampton vs Aston Villa

23.30 WIB: Manchester United vs Leicester City (SCTV).

Liga Ialia

(Pekan ke-31, beIN Sports)

20.00 WIB: Spezia vs Venezia

23.00 WIB: Lazio vs Sassuolo (MNC TV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-30, live beIN Sports 1)

19.00 WIB: Getafe vs Real Mallorca

21.15 WIB: Levante vs Villarreal

23.30 WIB: Celta Vigo vs Real Madrid.

Liga Jerman

(Pekan ke-28, live Mola TV)

20.30 WIB: Freiburg vs Bayern Munchen

20.30 WIB: Arminia Bielefeld vs Stuttgart

20.30 WIB: Hoffenheim vs Bochum

20.30 WIB: Bayer Leverkusen vs Hertha Berlin

20.30 WIB: Eintracht Frankfurt vs Furth

23.30 WIB: Borussia Dortmund vs RB Leipzig (tvOne).

Ahad dinihari, 3 April 2022

Liga Spanyol

(Pekan ke-30, live beIN Sports 1)

02.00 WIB: Atletico Madrid vs Deportivo Alaves.

Liga Ialia

(Pekan ke-31, beIN Sports)

01.45 WIB: Salernitana vs Torino

