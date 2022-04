Klasemen Liga Inggris Pekan 31: Kalahkan Watford 2-0, Liverpool Kudeta Man City

TEMPO.CO, Jakarta - Liverpool berhasil mengalahkan Watford dengan skor 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-31 di Anfield, Sabtu, 2 April 2022. Hasil itu mengantar The Reds naik ke puncak klasemen, meski bisa hanya untuk beberapa jam saja.

Liverpool tampil dominan dalam laga kandangnya itu. Mereka menguasai bola hingga 73 persen. Mereka juga unggul jauh dalam hal peluang gol, 20 berbanding 5.

Dominasi itu tercermian dalam skor akhir. Liverpool meraih gol pertama lewat Diogo Jota pada menit ke-22. Pemain Portugal itu menjebol gawang Watford setelah mendapat umpan dari Joe Gomez.

Keunggulan itu digandakan oleh Fabinho. Pemain Brasil itu mencetak gol pada menit ke-89 dari titik penalti.

Kemenangan ini menjadi yang keempat diraih Liverpool di semua kompetisi, yang ketiga di Liga Inggris. Tima suhan Jurgen Klopp itu untuk sementara naik ke puncak klasemen dengan mengemas nilai 72, unggul dua angka dari Mancester City yang baru akan melawan Burnley pada malam ini, mulai 21.00 WIB.

Watford menderita kekalahan ketiganya dalam empat laga terakhir. Mereka belum beranjak dari zona degradasi, urutan ke-18, dengan nilai 22.

Liga Inggris

(Pekan ke-31 , Live Mola TV)

Sabtu, 2 April 2022

Liverpool vs Watford 2-0.

21.00 WIB: Burnley vs Manchester City

21.00 WIB: Chelsea vs Brentford

21.00 WIB: Brighton Hove & Albion vs Norwich City

21.00 WIB: Leeds United vs Southampton

21.00 WIB: Wolverhampton vs Aston Villa

23.30 WIB: Manchester United vs Leicester City (SCTV).

Ahad, 3 April 2022

20.00 WIB: West Ham vs Everton

22.30 WIB: Tottenham vs Newcastle United (SCTV).

Selasa, 5 April 2022

02.00 WIB: Crystal Palace vs Arsenal.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Liverpool 30 77-20 72 2 Man City 29 68-18 70 3 Chelsea 28 57-19 59 4 Arsenal 28 44-31 54 5 Tottenham 29 47-36 51 6 West Ham 30 50-39 50 7 Man United 29 48-40 50 8 Wolves 30 31-26 46 9 Aston Villa 29 41-40 36 10 Leicester City 27 42-46 36 11 Southampton 29 36-45 35 12 Crystal Palace 29 39-38 34 13 Brighton 29 26-37 32 14 Newcastle 29 32-49 31 15 Brentford 30 33-47 30 16 Leeds United 30 34-67 29 17 Everton 27 29-47 25 18 Watford 30 29-57 22 19 Burnley 27 22-38 21 20 Norwich City 29 18-63 17

