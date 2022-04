Klasemen Liga Inggris Pekan 32: Everton vs Manchester United, Skor 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Kejutan terjadi dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-32. Everton mampu mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0 dalam pertandingan di Goodison Park, Liverpool, Sabtu, 9 April 2022.

Manchester United sebenarnya tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 69 persen. MU juga memiliki kesempatan gol lebih banyak (11 berbanding 7).

Namun, tuan rumah Everton lebih efektif dalam memanfaatkan peluangnya. Mereka mampu unggul berkat gol Anthony Gordon pada menit ke-27.

Hasil ini memastikan MU tak pernah menang saat berlaga melawan Everton sepanjang musim ini. Mereka juga ditahan lawan sama dengan skor 1-1 saat bermain di Old Trafford pada putaran pertama lalu.

Hasil ini menjadi kebangkitan bagi Everton setelah terus kalah dalam dua laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 24, unggul empat angka dari Burnley di zona merah.

Manchester United gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Pekan sebelumnya mereka ditahan Leicester City 1-1. Kini tim asuhan Ralf Rangnick itu menempati posisi ketujuh dengan nilai 51, kalah selisih gol dari West Ham United yang ada di atasnya.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-32 lainnya malam ini akan menampilkan Southampton vs Chelsea, Arsenal vs Brighton, Watford vs Leeds United, dan Aston Villa vs Tottenham Hotspurs. Sedangkan laga besar Manchester City vs Liverpool baru akan berlangsung Ahad malam.

Liga Inggris

(Pekan ke-32, live Mola TV)

Sabtu, 9 April 2022

Newcastle United vs Wolverhampton 1-0

Everton vs Manchester United 1-0

21.00 WIB: Southampton vs Chelsea

21.00 WIB: Arsenal vs Brighton

21.00 WIB: Watford vs Leeds United

23.30 WIB: Aston Villa vs Tottenham Hotspurs (SCTV).

Ahad, 10 April 2022

20.00 WIB: Leicester City vs Crystal Palace

20.00 WIB: Norwich City vs Burnley

20.00 WIB: Brentford vs West Ham

22.30 WIB: Manchester City vs Liverpool (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 30 70-18 73 2 Liverpool 30 77-20 72 3 Chelsea 29 58-23 59 4 Tottenham 30 52-37 54 5 Arsenal 29 44-34 54 6 West Ham 31 52-40 53 7 Man United 31 49-42 51 8 Wolves 32 33-28 49 9 Crystal Palace 30 42-38 37 10 Leicester City 28 43-47 37 11 Aston Villa 30 42-42 36 12 Southampton 30 37-46 36 13 Newcastle 31 34-54 34 14 Brentford 31 37-48 33 15 Brighton 30 26-37 33 16 Leeds United 31 35-68 30 17 Everton 30 33-52 28 18 Burnley 29 25-42 24 19 Watford 30 29-57 22 20 Norwich City 30 18-63 18

