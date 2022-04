Klasemen Liga Inggris Pekan 32: Man City vs Liverpool 2-2, Leicester Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pekan ke-32 tersaji sepanjang Ahad malam hingga Senin dinihari, 11 April 2022. Laga Manchester City berakhir imbang, sedangkan Leicester City menang.

Laga krusial antara Manchester City dan Liverpool, yang berlangsung di Etihad Stadium, berakhir imbang 2-2. Tuan rumah sempat dua kali memimpin lewat gol Kevin de Bruyne dan Gabriel Jesus tapi dibalas dua kali pula oleh Liverpool melalui gol Diogo Jota dan Sadio Mane.

Dengan hasil ini, posisi kedua tim tidak berubah. Manchester City masih memimpin klasemen dengan 74 poin dari 31 laga, hanya unggul satu poin dari Liverpool di urutan kedua.

Dalam laga lain, Leicester City menang 2-1 saat menjamu Crystal Palace. Gol Leicester dicetak Ademola Lookman dan Kierman Dewsburry-Hall. Sedangkan gol Palace diceploskan Wilfried Zaha.

Bagi Leicester hasi lini jadi peningkatan setelah pekan sebelumnya ditahan Manchester United 1-1. Kini mereka menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 40, unggul tiga poin dari Palace yang tepat berada di bawahnya.

Dalam laga lain, Brentford mengalahkan West Ham United 2-0, sedangkan Nirwich City menekuk Burnley 2-0.

Sehari sebelumnya, sejumlah kejutan terjadi. Everton mampu mengalahkan Manchester United dengan skor 1-0. Sedangkan Arsenal takluk 1-2 saat menjamu Brighton.

Liga Inggris

(Pekan ke-32, live Mola TV)

Sabtu, 9 April 2022

Newcastle United vs Wolverhampton 1-0

Everton vs Manchester United 1-0

Southampton vs Chelsea 0-6

Arsenal vs Brighton 1-2

Watford vs Leeds United 0-3

Aston Villa vs Tottenham Hotspurs 0-4.

Ahad, 10 April 2022

Leicester City vs Crystal Palace 2-1

Norwich City vs Burnley 2-0

Brentford vs West Ham 2-0

Manchester City vs Liverpool 2-2.

Klasemen Liga Inggris



