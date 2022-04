Jadwal Bola Jumat 15 April: AC Milan, Inter, Juga Barca U-18 vs Atletico U-18

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat hingga Sabtu dinihari, 16 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan International Youth Championship, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari ajang International Youth Championship 2022, yang berlangsung di Jakarta International Stadium, akan hadir dua pertandingan matchday kedua. Indonesia All Stars U-20 akan melawan Bali United U-18 dalam laga yang berlangsung sore hari. Sedangkan malam harinya akan hadir laga Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18.

Dari Liga Italia, AC Milan dan Inter Milan akan berlaga di laga berbeda, dinihari nanti. Inter Milan akan tampil lebih dahulu, dengan menyambangi markas Spezia, dalam laga yang disiarkan RCTI. Setelahnya, AC Milan akan menjamu Genoa.

AC Milan dan Inter Milan saat ini bersaing berebut gelar juara, bersama Napoli. AC Milan memuncaki klasemen dengan nilai 68, unggul dua poin dari dua pesaingnya. Napoli baru akan melawan AS Roma pada Selasa dinihari, 19 April.

Dari Liga Spanyol akan hadir laga pekan ke-32: Real Sociedad vs Real Betis. Liga Jerman pekan ke-30 menampilkan Freiburg vs Bochum, yang live di TV One. Sedangkan di Liga Prancis akan berlangsung laga Rennes vs AS Monaco.

Jadwal bola selengkapnya

Jumat, 15 April 2022

International Youth Championship 2022

15:00 Indonesia U-20 vs Bali United U-18 (RCTI, iNews)

21:30 Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18 (MNCTV).

Sabtu, 16 April 2022

Liga Italia

(Pekan ke-33)

00:00 Spezia vs Inter Milan (RCTI)

02:00 AC Milan vs Genoa (Bein Sport).

Liga Jerman

(Pekan ke-30)

01:30 Freiburg vs Bochum (TV One).

Liga Spanyol

(Pekan ke-32)

02:00 Real Sociedad vs Real Betis (Bein Sport).

Liga Prancis

(Pekan ke-32)

02:00 Rennes vs AS Monaco (Bein Sport).

