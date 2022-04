Jadwal Bola Sabtu18 April: MU, Arsenal, Juve, Juga Man City vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 17 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Liga Inggris memasuki pekan ke-33. Pada Sabtu malam ada Manchester United vs Norwich City. Pekan ini, MU akan berusaha bangkit setelah pekan lalu takluk 0-1 di markas Everton.

Man United saat ini masih berada di luar zona Eropa. Si Setan Merah berada di posisi ketujuh klasemen dengan nilai 51, kalah selisih gol dari West Ham yang ada di atasnya. Norwich ada di dasar klasemen.

Sebelum MU beraksi, Tottenham Hotspur akan terlebih dahulu tampil melawan Brighton. Arsenal akan bermain di markas Southampton di hari yang sama. Sedangkan laga Newcastle vs Leicester City akan berlangsung Ahad malam.

Dari Inggris juga akan hadir laga semifinal Piala FA. Laga besar, Manchester City vs Liverpool, akan hadir di Wembley. Ini akan jadi duel menarik dua tim yang juga tengah terlibat persaingan dalam perebutan gelar Liga Inggris. Pekan lalu, keduanya bermain 2-22.

Sementara itu, dai Liga Italia akan hadir laga pekan ke-33. Malam ini ada laga menarik Juventus vs Bologna dan Lazio vs Torino. Liga Spanyol menampilkan aksi Valencia vs Osasuna dan Getafe vs Villarreal. Sedangkan Liga Jerman akan menghadirkan Dortmund vs Wolfsburg.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 16 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-33, live Mola TV)

18:30 WIB - Tottenham vs Brighton

21:00 WIB - Manchester United vs Norwich City

21:00 WIB - Southampton vs Arsenal

21:00 WIB - Watford vs Brentford.

Piala FA

(Semifinal)

21.30 WIB - Manchester City vs Liverpool (MNCTV)

Liga Italia

(Pekan ke-33, live beIN Sports)

17:30 WIB - Cagliari vs Sassuolo

19:30 WIB - Sampdoria vs Salernitana

19:30 WIB - Udinese vs Empoli

21:30 WIB - Fiorentina vs Venezia

23:30 WIB - Juventus vs Bologna.

Liga Spanyol

(Pekan ke-32, live Bein Sports)

Sabtu, 16 April 2022

19:00 WIB - Elche vs Real Mallorca

21:15 WIB - Alaves vs Rayo Vallecano

23:30 WIB - Valencia vs Osasuna.

Liga Jerman

(Pekan ke-30, live Mola TV)

20:30 Augsburg vs Hertha Berlin

20:30 Dortmund vs Wolfsburg

20:30 Freiburg vs Bochum

20:30 Mainz vs VfB Stuttgart

23:30 B. Monchengladbach vs Koln

Ahad dinihari, 17 April 2022

Liga Italia

(Pekan ke-33, live beIN Sports)

01:45 WIB - Lazio vs Torino.

Liga Spanyol

(Pekan ke-32, live Bein Sports)

02:00 WIB - Getafe vs Villarreal.