Jadwal Bola Ahad 17 April: Real Madrid, PSG, Bayern, Juga Ada Piala FA dan IYC

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 17 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Piala FA, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Selain itu ada laga International Youth Championship dari Jakarta.

Liga Inggris memasuki pekan ke-33. Pada malam ini ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Newcastle vs Leicester City dan West Ham vs Burnley. Keduanya akan disiarkan Mola TV.

Dari Inggris juga akan hadir laga semifinal Piala FA.

Chelsea akan menghadapi Crystal Palace di Wembley, dalam laga yang disiarkan MNCTV. Pemenang laga ini sudah ditunggu Liverpool di babak final.

Sementara itu, Liga Spanyol menampilkan laga pekan ke-33. Malam ini ada Sevilla vs Real Madrid dan Atletico Madrid vs Espanyol. Liga Jerman akan menghadirkan Arminia Bielefeld vs Bayern Munchen. Adapun Liga Prancis akan diwarnai laga PSG vs Marseille.

Sedangkan dari dalam negeri, International Youth Championship akan menghadirkan dua laga terakhir babak penyisihan. Bali United U-18 akan melawan Barcelona U-18, sedangkan Atletico Madrid U-18 akan melawan Indonesia U-20.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 17 April 2022

International Youth Championship

15:00 Bali United U-18 vs Barcelona U-18 (RCTI, iNews)

21:30 Atletico Madrid U-18 vs Indonesia U-20 (MNCTV).

Liga Inggris

(Pekan ke-33, live Mola TV)

20:15 WIB - Newcastle vs Leicester City

20:15 WIB - West Ham vs Burnley.

Piala FA

(Semifinal)

22:30 WIB - Chelsea vs Crystal Palace (MNCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-32, live Bein Sports)

19:00 WIB - Granada vs Levante

21:15 WIB - Atletico Madrid vs Espanyol

23:30 WIB - Athletic Bilbao vs Celta Vigo.

Liga Jerman

(Pekan ke-30, live Mola TV)

20:30 Arminia Bielefeld vs Bayern Munchen

22:30 Hoffenheim vs Greuther Furth

22:30 Union Berlin vs Eintracht Frankfurt

Senin, 18 April 2022

Liga Spanyol

(Pekan ke-32, live Bein Sports)

02:00 WIB - Sevilla vs Real Madrid

Liga Jerman

(Pekan ke-30, live Mola TV)

00:30 Bayer Leverkusen vs RB Leipzig.

Liga Prancis

(Pekan Ke-32)

01.45 PSG vs Marseille (RCTI+).

