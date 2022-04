Jadwal Bola Rabu 20 April: Man City, PSG, Juve, Madrid, Juga Chelsea vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 21 April 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Coppa Italia, dan Liga Prancis.

Dari Liga Inggris akan hadir sejumlah laga tunda. Chelsea akan menjamu Arsenal, Everton melawan Leicester City, sedangkan Manchester City menghadapi Brihgton.

Manchester City akan berusaha merebut kembali puncak klasemen yang baru dikudeta Liverpool, yang mengalahkan Manchester United 4-0. Kini tim asuhan Pep Guardiola itu tertinggal dua angka dari The Reds.

Dari arena Coppa Italia akan hadir jadwal leg kedua semifinal. Juventus akan melawan Fiorentina, dengan menggenggam keunggulan 1-0 dari pertemuan pertama. Pemenang laga ini sudah dinantikan Inter Milan di babak final.

Liga Spanyol malam ini akan menampilkan Osasuna vs Real Madrid. Liga Prancis menghadirkan laga Angers vs PSG. Sedangkan dari Liga Italia akan laga tunda Udinese vs Salernitana.

Jadwal bola selengkapnya

Rabu, 20 April 2022

Liga Italia

(Laga tunda pekan 19, live Bein Sport)

23:45 Udinese vs Salernitana

Kamis, 21 April 2022

Liga Spanyol

(Pekan ke-33, live Bein Sport)

00:00 Atletico Madrid vs Granada

01:00 Celta Vigo vs Getafe

02:30 Osasuna vs Real Madrid.

Liga Inggris

(Laga tunda, live Mola TV)

01.45 Chelsea vs Arsenal (laga tunda pekan 25)

01.45 Everton vs Leicester (laga tunda pekan 18)

01.45 Newcastle vs Crystal Palace (pekan 30)

02.00 Manchester City vs Brighton (pekan 30).

Liga Prancis

(Pekan ke-33)

02:00 Angers vs PSG (RCTI+)

Coppa Italia

(Leg 2 Semifinal)

02:00 Juventus vs Fiorentina (TVRI).

