Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-33: Osasuna vs Real Madrid 1-3, Atletico Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Kamis dinihari, 21 April 2022, menampilkan rangkaian laga pekan ke-33. Real Madrid menang, sedangkan Atletico Madrid tertahan.

Real Madrid menang 3-1 saat berlaga di kandang Osasuna. Kemenangan itu kian mendekatkan diri ke gelar juara.

El Real meraih gol lewat David Alaba (menit 12), Marco Asensio (45), dan Lucas (90+6). Osasuna meraih satu gol lewat Ante Budimir (13).

Laga ini diwarnai kegagalan Karim Benzema mencetak gol dari eksekusi penalti. Ia sekaligus dua kali gagal (menit 52 dan 59).

Kini Real Madrid kian kokoh di puncak klasemen dengan nilai 78 dari 33 laga. Mereka unggul 17 poin dari Atletico Madrid, yang ditahan Granada 0-0.

Madrid juga sudah dan terpaut 18 poin dari Barcelona. Namun, Barcelona masih memiliki dua laga tunda yang belum dimainkan.

Dengan posisi itu, dan asumsi bahwa Barca bisa memenangi dua laga tundanya, maka Real Madrid hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menjadi juara.

Osasuna menelan kekalahan keduanya dalam empat laga. Mereka ada di posisi kesembilan dengan nilai 9.

Liga Spanyol

(Pekan ke-33)

Hasil Kamis dinihari, 21 April 2022

Atletico Madrid vs Granada 0-0

Celta Vigo vs Getafe 0-2

Osasuna vs Real Madrid 1-3.

Hasil hari sebelumnya

Mallorca vs Alaves 2-1

Real Betis vs Elche 0-1

Villarreal vs Valencia 2-0.

Jadwal Jumat dinihari, 22 April 2022

00:00 Espanyol vs Rayo Vallecano

00:00 Levante vs Sevilla

01:00 Cadiz vs Ath Bilbao

02:30 Real Sociedad vs Barcelona.

Klasemen Liga Spanyol



