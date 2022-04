Jadwal Liga Inggris Pekan 34: 2 Laga Live di SCTV, Termasuk Liverpool vs Everton

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-34. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, dua di antaranya disiarkan langsung SCTV.

Jadwal yang disiarkan SCTV pada Sabtu malam adalah Brentford vs Tottenham Hotspur. Ini akan jadi laga emosional bagi Christian Eriksen, pemain Brentford yang pernah memperkuat Spurs.

Karier Eriksen sempat dianggap akan habis setelah terkena serangan jantung di Piala Eropa. Tapi, ia kemudian mampu kembali. Meski tak lagi bisa bermain di Liga Italia, ia mampu menemukan kembali kecemerlangannya bersama Brentford. Dalam enam laga dimainkan, Eriksen mencetak satu gol dan dua assist.

Kini konsistensi performanya akan diuji mantan tim yang pernah dibelanya enam setengah musim. Ia juga akan berhadapan dengan mantan pelatihnya di Inter Milan, Antonio Conte.

Brentford terus menang dalam tiga laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi ke-12 klasemen dengan nilai 39.

Tottenham baru dikalahkan Brighton 0-1. Mereka masih ada di posisi keempat klasemen, tapi nilainya sudah disamai Arsenal, sehingga membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluangnya merebut tiket Liga Champions.

Laga lain yang juga disiarkan SCTV adalah Liverpool vs Everton pada Ahad malam. Kedu tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk tujuan berbeda.

Liverpool memerlukan poin penuh untuk menjaga peluang meraih gelar juara. Sedangkan Everton butuh kemenangan agar bisa menjauh dari ancaman degradasi.

Liverpool, yang tidak pernah kalah pada sembilan laga terakhirnya, menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 76, tertinggal satu angka dari Manchester City.

Everton baru saja ditahan Leicester City 1-1. Pasukan Frank Lampard ini menempati posisi ke-17 dengan nilai 29, hanya unggul satu angka dari Burnley di zona merah.

Jadwal Liga Inggris lainnya pekan ini antara lain Arsenal vs Manchester United, Manchester City vs Watford, Leicester City vs Aston Villa, dan Chelsea vs West Ham.

