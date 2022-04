Klasemen Liga Italia Pekan ke-34: Lazio vs AC Milan 1-2, Napoli Kalah

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Italia pada Ahad malam hingga Senin dinihari, 25 April 2022, menampilkan rangkaian laga pekan ke-34. AC Milan menang dan kembali merebut puncak klasemen, sedangkan Napoli kalah.

AC Milan menang 2-1 saat berlaga di kandang Lazio. Mereka kebobolan lebih dahulu oleh gol Ciro Immobile saat laga baru berlangsung empat menit.

Olivier Giroud kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-50, setelah meneruskan umpan Rafael Leao. Gol Sandro Tonali pada injury time kemudian memastikan kemenangan Milan.

Torehan poin penuh ini mengantar Milan kembali naik ke puncak klasemen. Mereka mengemas nilai 74 dari 34 laga, unggul dua poin dari Inter Milan yang baru bermain 33 kali. Lazio ada di posisi keenam dengan nilai 56.

Dalam laga lain, kiprah Napoli dalam perebutan Scudetto mendapatkan pukulan setelah kalah 2-3 dari Empoli di Stadio Carlo Castellani. Mereka sempat unggul dua gol berkat Dries Mertents dan Lorenzo Insigne, lalu kebobolan oleh gol Liam Henderson serta dua gol Andrea Pinamonti.

Kegagalam menang ketiga secara beruntun ini membuat Napoli tertahan di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 67 poin dari 34 laga. Mereka berselisih tujuh angka dari AC Milan di puncak klasemen. Empoli ada di posisi ke-14 dengan 37 poin.

Lanjutan Liga Italia pekan ke-34 masih menyajikan satu laga lagi, pada Selasa dinihari nanti. Juventus akan berlaga di kandang Sassuolo.

Liga Italia

(Pekan ke-34)

Sabtu, 23 April 2022

Venezia vs Atalanta 1-3

Torino vs Spezia 2-1

Inter Milan vs AS Roma 3-1

Hellas Verona vs Sampdoria 1-1.

Ahad, 24 April 2022

Salernitana vs Fiorentina 2-1

Empoli vs Napoli 3-2

Bologna vs Udinese 2-2

Genoa vs Cagliari 1-0

Lazio vs AC Milan 1-2.

Selasa, 26 April 2022

01.45 WIB: Sassuolo vs Juventus.

Klasemen Liga Italia

No Tim Main Gol Poin 1 Milan 34 60-30 74 2 Inter 33 71-26 72 3 Napoli 34 61-30 67 4 Juventus 33 50-29 63 5 Roma 34 55-40 58 6 Lazio 34 66-50 56 7 Fiorentina 33 54-42 56 8 Atalanta 33 57-39 54 9 Verona 34 59-51 49 10 Sassuolo 33 58-53 46 11 Torino 33 38-32 43 12 Udinese 33 49-52 40 13 Bologna 33 37-47 39 14 Empoli 34 45-62 37 15 Spezia 34 34-59 33 16 Sampdoria 34 41-57 30 17 Cagliari 34 31-62 28 18 Genoa 34 25-54 25 19 Salernitana 33 28-70 25 20 Venezia 33 27-61 22



Baca Juga: Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris