Viral Video 2 Aksi Cantik Luis Diaz untuk Liverpool, John Terry pun Ikut Memuji

TEMPO.CO, Jakarta - Luis Diaz mendapat banyak pujian berkat dua aksi cantiknya saat Liverpool mengalahkan Everton 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-34 di Anfield Ahad malam, 24 April 2022.

Legenda Chelsea, John Terry, termasuk yang terpesona dengan aksi pemain asal Kolombia itu. Terry bahkan mengunggah video aksi Diaz dalam twitternya. "Sungguh seorang pemain yang hebat," tulis Terry menyertai video itu.

Di dalamnya, terlihat aksi Luis Diaz saat menghentikan bola dengan cara yang tak biasa. Diaz meloncat tinggi, menjentikkan kakinya, dan mengontrol bola dengan akurat.

@LuisFDiaz19 What a player this man is pic.twitter.com/L4D8BJQgpi



Aksi brilian Luis Diaz bukan satu itu saja. Ia juga memberi assist indah, dengan bersalto, buat gol sundulan Divock Origi yang tercipta pada menit ke-60.

Umpan itu bermula dari sebuah sepak sudut yang gagal dimanfaatkan dengan baik. Bola jatuh di kaki Henderson yang kemudian melepas umpan sialng. Diaz menyambutnya dengan tendangan salto yang kemudian disundul Origi menjadi gol.

It's mesmerizing to watch Luis Diaz's bicycle attempt turning into an assist for a Divock Origi goal against Everton in Anfield.

Awesome. https://t.co/tbopBXgGCr