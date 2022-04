6 Berita Terkini Bursa Transfer Liga 1, Termasuk Persebaya dan Bali United

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini bursa transfer Liga 1 pada Senin, 25 April 2022, menampilkan kabar soal usaha klub untuk memperbaiki skuadnya menjelang kompetisi musim baru. Ada cerita soal Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, Barito Putera, Bhayangkara FC, Dewa United, dan Bali United.

Inilah ringkasannya:

Persebaya Dapat Pemain Baru

Persebaya Surabaya mendapat tambahan amunisi baru. Mereka mendatangkan Dandi Maulana Abdulhaq untuk memperkuat sektor pertahanan.

Kepastian soal bergabungnya Dandi Maulana diumumkan langsung oleh Persebaya Surabaya lewat akun Instagram resmi klub pada Senin, 25 April 2022.

“Selamat datang, Dandi Maulana. Lini belakang Persebaya mendapatkan suntikan tenaga baru,” tulis pernyataan resmi Persebaya. “Dandi Maulana akan mengawal pertahanan Bajul Ijo untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Jaga pertahananmu, Dandi.”

Dandi Maulana merupakan salah satu pemain yang tak mengakhiri kompetisi Liga 1 2021-2022 sampai akhir. Ia didepak oleh Barito Putera pada pertengahan musim atau tepatnya pada 16 Februari 2022, karena dianggap indisipliner

Dandi bakal menjadi rekrutan ketiga Persebaya Surabaya di sektor bek tengah. Sebelumnya, mereka sudah menggaet Leo Lelis (Persiraja) dan Mochamad Zaenuri (Persela). Mereka sudah kehilangan sejumlah pemain pentingnya di sektor pertahanan, yakni Alie Sesay dan Arif Satria. Selain itu, ada pula bek sayap seperti Reva Adi Utama dan Ady Setyawan.

Barito Putera Juga Dapat Pemain Baru

Klub asal Kalimantan di Liga 1 2022-2023, Barito Putera, kembali mengumumkan rekrutan barunya. Mereka mendatangkan Slamet Budiono dan Frank Sokoy untuk mengarungi Liga 1 musim depan.

Kedatangan Slamet Budiono dan Frank Sokoy akan memperkuat sisi kiri penyerangan dan pertahanan tim berjuluk Laskar Antasari tersebut.

Slamet Budiono merupakan mantan penyerang sayap kiri tim promosi Liga 1, Dewa United. Bermain di kasta kedua kompetisi sepak bola Indonesia, ia berhasil menyumbangkan enam gol untuk Dewa United.

Sementara itu, Frank Sokoy yang biasa beroperasi di posisi bek kiri, pada musim lalu bermain untuk Persebaya. Di Liga 1 2021-2022, ia bermain sebanyak 13 kali atau selama 564 menit. Bek berusia 24 tahun itu memang lebih banyak memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Namun Barito Putera cukup optimistis bahwa Frank Sokoy bisa bersinar di bawah asuhan pelatih Dejan Antonic. Pemain asal Jayapura itu menyusul Donny Monim yang lebih dulu direkrut Barito Putera. "Satu lagi sinar dari timur yang tak akan padam di tanah Borneo. Welcome to the club, @faso167. Mari berjuang bersama," tulis Barito Putera.