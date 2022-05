Angel Di Maria Diboyong ke Markas Juventus Setelah 7 Tahun Bersama PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Pemain sepak bola asal Argentina, Angel Di Maria dikabarkan akan bergabung ke Juventus, salah satu raja di Liga Italia. Menurut laporan Goal pada Selasa, 17 Mei 2022, salah satu pemain sayap terbaik dunia itu telah menyetujui kontrak satu tahun untuk bergabung ke Allianz Stadium, sarang Juve, seperti dikutip Antara.

Angel Fabián Di María atau dikenal dengan nama Angel Di Maria lahir pada 14 Februari 1988. Di Maria memulai kariernya sebagai pemain sepak bola profesional dengan Rosario Central. Angel kemudian mendapatkan nama tenarnya ketika berusia 19 tahun di Benfica setelah menandatangani kontrak dengan klub pada 200. Kala itu Di Maria membantu Benfica memenangkan kejuaraan Liga Premier, yang pertama bagi klub setelah lima tahun. Di Maria juga menyumbangkan dua gelar Taça da Liga untuk klub itu.

Pada 2010, Di Maria hijrah ke klub Spanyol, Real Madrid dengan transfer senilai €25 juta atau setara Rp. 388,6 miliar. Bersama Real Madrid ia memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions UEFA. Pada 2014, Di Maria diboyong Manchester United dengan tebusan itu senilai £59,7 juta (€75,6 juta) atau setara Rp. 1,1 triliun. Tapi Di Maria tak bertahan lama di MU, dia pergi setahun kemudian untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain.

Di Prancis, bersama PSG, Di Maria memenangkan lima gelar liga, lima Coupe de France dan empat Coupe de la Ligue, yang mencakup tiga quadruple domestik. Di Maria membantu klub mencapai Final Liga Champions pertamanya. Dia tercatat sebagai pencetak gol terbanyak kesembilan dan pembuat assist terbanyak sepanjang masa di klub.

Di María melakukan debut internasional seniornya untuk Argentina pada 2008 di usia 20 tahun. Dia mencetak gol pamungkas yang memenangkan emas negara di Olimpiade 2008. Di Maria juga berkesempatan tampil di Piala Dunia FIFA 2014 dengan bendera negaranya, serta Copa América 2015 dan Copa América Centenario. Pada 2021, Di María membantu Argentina memenangkan Copa América 2021, mencetak gol semata wayang di partai final.

Berikut beberapa prestasi Di Maria bersama sejumlah klub. Saat membela Benfica, Di Maria tercatat tiga kali mendapat gelar yaitu Primeira Liga pada musim 2009–2010 dan Taça da Liga musim 2008-2009, dan musim 2009–2010. Saat bermain untuk Madrid, Di Maria turut andil dalam kemenangan Los Blancos atas sejumlah gelaran, antara lain La Liga musim 2011–2012, Copa del Rey musim 2010–2011 dan musim 2013–2014, Supercopa de España musim 2012, UEFA Champions League musim 2013–2014, serta UEFA Super Cup musim 2014.

Angel Di Maria 7 Tahun Bersama PSG

Tujuh tahun bersama PSG, membuat Di Maria andil banyak dalam gelaran yang diperoleh Les Parisiens, di antaranya Ligue 1 musim 2015–2016, 2017–2018, 2018–2019, 2019–2020, dan 2021–2022. Coupe de France musim 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, 2019–2020, dan 2020–2021. Coupe de la Ligue musim 2015–2016, 2016–2017, 2017–2018, dan 2019–2020. Trophée des Champions musim 2016, 2018, 2019, dan 2020. Serta, UEFA Champions League sebagai runner-up musim 2019–2020.

Tak hanya di Eropa, kala mendukung tim nasional Argentina, Di Maria juga cukup bersinar. Di Maria merupakan salah satu pemain sepak bola yang mengalami euforia kemenangan piala dunia. Dia bersama timnas Argentina berhasil memikul piala di podium juara FIFA U-20 World Cup musim 2007.

Pada laga South American U-20 Championship musim 2007, Di Maria dan kawan-kawan menjadi runner-up. Di Maria juga berhasil mengalungi Olympic Gold Medal musim 2008, serta Copa América musim 2021, kendati runner-up di musim 2015. Pada 2014, Di Maria nyaris menggaet gelar juara FIFA World Cup, namun timnas Argentina harus menerima kekalahan atas Jerman, dan menjadi runner-up.

Beberapa gelar pribadi yang diperoleh Di Maria antara lain SJPF Player of the Month pada April 2010, UEFA Champions League Squad of the Season musim 2013–2014, FIFA World Cup Dream Team musim 2014, Olimpia de Plata musim 2014, UEFA Team of the Year musim 2014, FIFA FIFPro World11 musim 2014, ESM Team of the Year musim 2015–2016, 2019–2020, UNFP Ligue 1 Team of the Year musim 2015–2016 dan 2018–2019, UNFP Ligue 1 Player of the Month musim December 2015, serta IFFHS CONMEBOL team of the decade 2011–2020.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

