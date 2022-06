Timnas Indonesia vs Bangladesh, Skuad Merah Putih Punya Rekor Bagus

TEMPO.CO, Jakarta - Kapten tim nasional Bangladesh Jamal Bhuyan mengatakan rekan-rekannya antusias menyambut laga perdana melawan Timnas Indonesia yang diadakan pada Rabu, 1 Juni 2022 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. Terakhir kali, kedua timnas bertemu pada 2008.

“Sudah 14 tahun sejak terakhir kali kami bertemu Indonesia. Ini tentu akan menjadi pengalaman bagus bagi kami sebagai pemain,” kata Jamal dalam konferensi pers sebelum pertandingan di Bandung, Selasa, 31 Mei 2022.

Menurut pemain berposisi gelandang itu, pertandingan melawan Indonesia akan sulit karena skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut memiliki deretan pemain berkualitas baik. Namun, Jamal menuturkan bahwa para pemain Bangladesh sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan nanti.

Pemain berusia 32 tahun itu menilai setiap pemain di Timnas Bangladesh menginginkan hasil positif dari partai melawan Timnas Indonesia. “Target utama kami adalah bekerja keras untuk mendapatkan hasil terbaik. Setiap orang di tim ingin mencapai sesuatu,” ujar Jamal.

Pertandingan persahabatan atau FIFA matchday antara Timnas Indonesia vs Bangladesh akan berlangsung pada Rabu malam atau pukul 20.30 WIB. Kedua tim menjadikan laga tersebut sebagai bagian persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung pada 8-14 Juni 2022.

Berdasarkan laman 11v11, Timnas Indonesia sudah enam kali bersua Bangladesh sejak 1975. Hasilnya, Indonesia mencatatkan empat kali kemenangan, Bangladesh menang sekali dan satu laga lainnya berakhir dengan hasil seri. Pertandingan terakhir kedua tim terjadi pada tahun 2008, di mana Timnas Indonesia yang bermain tandang menang 2-0.

Rekor pertemuan Timnas Indonesia vs Bangladesh

13/11/2008 – Bangladesh vs Indonesia (0-2)

28/4/1985 – Bangladesh vs Indonesia (1-1)

2/4/1985 – Bangladesh vs Indonesia (2-1)

18/3/1985 – Indonesia vs Bangladesh (2-0)

10/8/1984 – Indonesia vs Bangladesh (2-1)

29/7/1975 – Indonesia vs Bangladesh (4-0)

