Jadwal Bola Sabtu 11 Juni: Piala Presiden, Timnas Indonesia, UEFA Nations League

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 12 Juni 2022, akan menampilkan pertandingan Piala Presiden 2022, aksi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia 2023, dan laga UEFA Nations League.

Piala Presiden 2022, turnamen pramusim menjelang kompetisi Liga 1, akan dimulai hari ini. Ada dua laga yang akan berlangsung, yakni Persis Solo vs PSS Sleman dan Arema FC vs PSM Makassar. Keduanya akan disiarkan oleh Indosiar.

Dari ajang kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan menghadapi Yordania di Kuwait. Ini akan menjadi perebutan posisi puncak klasemen Grup setelah kedua tim memenangi laga perdana. Indonesia akan berpeluang besar untuk lolos ke putaran final bila menang.

Sementara itu, dari arena UEFA Nations Leagua akan hadir rangkaian pertandingan ketiga di Grup A3 dan A4. Serangkaian laga menarik pun akan tersaji, termasuk Inggris vs Italia dan Belanda vs Polandia.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 11 Juni 2022

Piala Presiden 2022

16.00 WIB Persis Solo vs PSS Sleman (Indosiar)

20.30 WIB Arema FC vs PSM Makassar (Indosiar).

UEFA Nations League

Liga B

20.00 Ukraina vs Armenia

23.00 Irlandia vs Skotlandia

Liga C

23.00 Kepulauan Faroe vs Lithuania.

Ahad dinihari, 12 Juni 2022

Kualifikasi Piala Asia 2023

02.15 Timnas Indonesia vs Yordania (Indosiar).

UEFA Nations League

Liga A

01.45 Belanda vs Polandia

01.45 Hungaria vs Jerman

01.45 Inggris vs Italia

01.45 Wales vs Belgia.

Liga B

01.45 Montenegro vs Bosnia

01.45 Rumania vs Finlandia.

Liga C

01.45 Luksemburg vs Turki.

