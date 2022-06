Jadwal Bola Ahad 12 Juni 2022: Piala Presiden, UEFA Nations League, Toulon

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Ahad malam hingga dinihari, 12 Juni 2022, akan menampilkan pertandingan Piala Presiden 2022, UEFA Nations League, dan Turnamen Toulon.

Dari Piala Presiden 2022 akan dua laga yang akan berlangsung. Persikabo 1973 menghadapi Persik Kediri di Malang. Sedangkan Persib Bandung akan menjamu Bali United.

Dari Turnamen Toulon, yang sempat diikuti Timnas U-19 Indonesia, akan hadir laga perebutan juara dan posisi ketiga. Prancis vs Venezuela akan bersaing di final, sedangkan Kolombia dan Meksiko akan berebut posisi ketiga.

Sementara itu, dari UEFA Nations League akan hadir pertandingan di berbagai level. Dari level A (Liga A), akan berlangsung laga Spanyol vs Republik Cek dan Swiss vs Portugal.

Jadwal bola selengkapnya

Ahad, 12 Juni 2022

Piala Presiden 2022

(Live Indosiar dan Vidio)

16.00 WIB Persikabo 1973 vs Persik Kediri

20.30 WIB Persib Bandung vs Bali United.

Turnamen Toulon

19.30 Kolombia vs Meksiko (perebutan posisi ketiga, live iNews TV)

23.00 Prancis vs Venezuela (final, live iNews TV).

UEFA Nations League

(Matchday ketiga)

Liga B

23.00 Norwegia vs Swedia

Liga C

20.00 Irlandia Utara vs Turki

23.00 Georgia vs Bulgaria

23.00 Mesedinia Utara vs Gibraltar

Senin dinihari, 13 Juni 2022

UEFA Nations League

(Matchday ketiga)

Liga A

01.45 Spanyol vs Republik Cek

01.45 Swiss vs Portugal

Liga B

01.45 Sloveia vs Serbia

Liga C

01.45 Yunani vs Kosovo.

Liga D

01.45 Malta vs San Marino.

