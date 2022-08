Jadwal dan Klasemen Liga Italia Pekan Ke-3: Inter Milan Keok, Malam Ini Ada Juventus vs AS Roma

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Italia pekan ketiga sudah bergulir mulai Jumat, 26 Agustus 2022. Dua laga sudah berlangsung dan Sabtu malam ini akan empat pertandingan lainnya.

Inilah ringkasannya:

Hasil Pertandingan

Lazio berhasil mengalahkan Inter Milan dengan skor 3-1 dalam pertandingan Liga Italia pekan ketiga di Stadio Olimpico, Roma.

Tiga gol Lazio pada laga ini dicetak oleh Felipe Anderson (menit ke-40), Luis Alberto (75), dan Pedro (86). Sedangkan gol Inter dicetak oleh Lautaro Martinez pada menit ke-51.

Inter Milan menelan kekalahan pertamanya dan kini menempati posisi keempat klasemen denga nilai 6. Lazio sementara naik ke puncak klasemen dengan nilai 7.

Pada laga lain, Udinese menang 2-1 saat berlaga di kandang Monza. Mereka mendapat gol dari Beto dan Iyenoma Udogie. Sedangkan gol Monza diceploskan Andrea Calponi.

Udinese meraih kemenangan pertamanya dan kini menempati posisi ke-10 dengan nilai 4. Monza, yang merupakan tim promosi, terus kalah dalam tiga laga awalnya dan kini terpuruk di dasar klasemen.

Jadwal Malam Ini

Jadwal Liga Italia Sabtu malam ini akan menyajikan laga besar: Juventus vs AS Roma. Kedua tim sama-sama memenangi dua laga awalnya dan pemenang di laga nanti akan berhak atas puncak klasemen sementara.

AC Milan juga akan berlaga malam ini, melawan Bologna. Milan akan mengejar hasil lebih baik setelah ditahan Atalanta 1-1. Bologna mengejar kemenangan pertamanya.

Jadwal lainnya malam ini adalah Cremonese vs Torino dan Spezia vs Sassuolo.

Rekap Hasil dan Jadwal Liga Italia

(Pekan ketiga, live Bein Sport)

Jumat, 26 Agustus 2022

Monza vs Udinese 1-2

Lazio vs Inter Milan 3-1.

Sabtu, 27 Agustus 2022

23:30 WIB Juventus vs AS Roma

23:30 WIB Cremonese vs Torino.

Minggu, 28 Agustus 2022

01:45 WIB AC Milan vs Bologna

01:45 WIB Spezia vs Sassuolo

23:30 WIB Salernitana vs Sampdoria

23:30 WIB Hellas Verona vs Atalanta.

Senin, 29 Agustus 2022

01:45 WIB Lecce vs Empoli

01:45 WIB Fiorentina vs Napoli.

Klasemen Liga Italia

