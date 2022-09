BRI Liga 1 Pekan Kedelapan Sabtu Sore: Prediksi Persis Solo vs PSIS Semarang

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan derbi Jawa Tengah, Persis Solo vs PSIS Semarang, akan tersaji pada pekan kedelapan BRI Liga 1, Sabtu, 3 September 2022. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Manahan, Solo, mulai 16.00 WIB, dalam laga yang disiarkan Indosiar.

Kedua tim asal Jawa Tengah ini sama-sama menghadapi situasi yang genting. Mereka masih terpuruk di papan bawah klasemen dan sama-sama tak memiliki pelatih kepala yang definitif.

Sebelumnya, Persis Solo sempat ditinggal Jacken F Tiago yang mengundurkan diri. Adapun PSIS Semarang juga kehilangan Sergio Alexandre yang didepak manajemen.

Berbicara soal hasil beberapa laga terakhir, kedua tim juga menghadapi inkonsistensi. Sebab, mereka sama-sama menelan kekalahan pada laga terakhirnya.

Laskar Sambernyawa, misalnya, kembali menelan kekalahan dari Borneo FC dengan skor 1-2 setelah sebelumnya sempat menang atas Bhayangkara FC (1-0) dan Madura United (1-0). Dengan hasil ini, tim asal Kota Bengawan ini tertahan di peringkat ke-15 alias satu strip di atas zona merah, dengan koleksi enam poin dari tujuh laga.

Sementara itu, PSIS justru menelan dua kekalahan beruntun sebelum berjumpa Persis. Mahesa Jenar sempat takluk dari Dewa United (1-2) dan Persebaya Surabaya (0-1). Meskipun demikian, posisi Mahesa Jenar masih lebih baik dari Persis. Mereka berada di peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi tujuh poin dari 13 laga.

Bagi pelatih interim Persis Solo, Rasiman kunci utama dalam memenangi pertandingan kali ini ialah mental bertanding yang spartan. Dia memastikan bahwa Laskar Sambernyawa akan menjaga daya juang serta mental pemenang untuk bisa kembali mengamankan tiga poin di kandang.

“Apapun strateginya, kalau tidak mempunyai mental bertanding yang maksimal, akan sulit memenangkan setiap laga di Liga 1,” kata Rasiman.

“Kami sudah menekankan pemain untuk tetap berhati-hati dalam pertandingan. Persis tidak mau kalah yang kedua kali dari PSIS.”

Sementara itu, PSIS Semarang yang kali ini bertindak sebagai tim tamu justru memiliki motivasi besar untuk merebut poin dari tim tuan rumah. Sebab, mereka ingin mengakhiri catatan buruknya ketika bermain tandang. Dari empat laga tandang, Mahesa Jenar memang selalu menelan kekalahan.

Menurut pelatih kiper PSIS Semarang, I Komang Putra, para pemain sudah melupakan hasil buruk pada dua laga sebelumnya.

“Kami menyadari, setelah dua laga away kemarin. Para pemain sudah melupakan kekalahan. Kami juga akan memberikan motivasi untuk mereka jelang laga besok,” kata IKP, sapaan Komang.

“Untuk pertandingan besok, kami punya motivasi tersendiri untuk memenangi pertandingan. Kemenangan pada Piala Presiden 22 juga menjadi motivasi untuk meraih hasil maksimal.”

Perkiraan Susunan Pemain

Persis Solo (4-2-3-1): Muhammad Riyandi; Andri Ibo, Fabiano Beltrame, Jaimerson da Silva, Abduh Lestaluhu; Taufiq Febriyanto, Kanu Helmiawan; Althaf Alrizky, Alexis Messidoro, Ryo Matsumura; Fernando Rodriguez.

Pelatih: Rasiman (interim).

PSIS Semarang (4-2-3-1): Ray Redondo; Fredyan Wahyu, Alie Sesay, Alfeandra Dewangga, Frendi Saputra; Jonathan Cantillana, Guntur Triaji; Riyan Ardiansyah, Taisei Marukawa, Rachmat Hidayat; Andreas Ado.

Pelatih: Ahmad Resal (interim).

5 Laga Terakhir Persis Solo

28 Agustus 2022 – Borneo FC vs Persis Solo: 2-1

23 Agustus 2022 – Persis Solo vs Madura United: 1-0

19 Agustus 2022 – Bhayangkara FC vs Persis Solo: 0-1

14 Agustus 2022 – Persis Solo vs Persita Tangerang: 1-2

25 Agustus 2022 – Persikabo 1973 vs Persis Solo: 2-0.

5 Laga Terakhir PSIS Semarang

29 Agustus 2022 – Dewa United vs PSIS Semarang: 2-1

23 Agustus 2022 – Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: 1-0

18 Agustus 2022 – PSIS Semarang vs Persik Kediri: 2-1

13 Agustus 2022 – Persib Bandung vs PSIS Semarang: 2-1

6 Agustus 2022 – PSIS Semarang vs Barito Putera: 2-1.

Prediksi Persis Solo vs PSIS Semarang

Kedua tim sama-sama masih berkutat di papan bawah. Mereka memiliki peluang menang yang sama besar. Kemungkinan laga Liga 1 ini berakhir imbang juga sangat terbuka.

Baca Juga: Prediksi Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Liga 1 Malam Ini