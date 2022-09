Jadwal Liga Spanyol Sabtu 3 September: Real Madrid vs Real Betis, Sevilla vs Barcelona

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Spanyol pekan keempat pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 4 Agustus 2022, menampilkan dua laga menarik: Real Madrid vs Real Betis dan Sevilla vs Barcelona.

Real Madrid akan menjamu Real Betis di Santiago Bernabeu. Ini akan menjadi duel perebutan posisi klasemen.

Real Madrid dan Betis sama-sama mampu tampil sempurna di awal musim ini. Keduanya sama-sama terus menang dalam tiga laga awalnya. Madrid memuncaki klasemen karena keunggulan selisih gol dari lawannya.

Barcelona ada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 7. Bila mampu menang atas Sevilla, Barca berpeluang naik ke posisi dua besar karena dua tim teratasnya akan saling berhadapan.

Tim asuhan Xavi Hernandez itu diunggulkan untuk menang. Sevilla tampil kedodoran di awal musim dan gagal menang dalam tiga awalnya. Mereka ada di posisi ke-15 klasemen dengan nilai 1.

Jadwal Liga Spanyol pekan keempat lainnya malam ini adalah Real Sociedad vs Atletico Madrid.

Atletico Madrid akan berusaha menjaga kebangkitan sekaligus memperbaiki posisinya. Tim asuhan Diego Simeone itu ada di urutan ketujuh klasemen dengan nilai 6, sama dengan lawannya yang ada di posisi kesembilan.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan keempat, live Bein Sport)

Sabtu, 3 September 2022

02:00 WIB Celta Vigo vs Cadiz

19:00 WIB Real Mallorca vs Girona

21:15 WIB Real Madrid vs Real Betis

23:30 WIB Real Sociedad vs Atletico Madrid.

Minggu, 4 September 2022

02:00 WIB Sevilla vs Barcelona

19:00 WIB Osasuna vs Rayo Vallecano

21:15 WIB Athletic Bilbao vs Espanyol

23:30 WIB Villarreal vs Elche

Senin, 5 September 2022

02:00 WIB Valencia vs Getafe

Selasa, 6 September 2022

02:00 WIB Real Valladolid vs Almeria.

Klasemen Liga Spanyol



