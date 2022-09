Klasemen Liga Italia Pekan Ke-5: Monza vs Atalanta 0-2, Salernitana vs Empoli 2-2, Torino vs Lecce 1-0

TEMPO.CO , Jakarta - Hasil Liga Italia pada Selasa dinihari, 6 September 2022, menampilkan rangkaian laga pekan kelima. Tiga laga berlangsung, dengan hasil Monza vs Atalanta 0-2, Salernitana vs Empoli 2-2, dan Torino vs Lecce 1-0.

Angel Di Maria diragukan bermain pada laga Liga Champions antara PSG vs Juventus. Juventus sudah merilis skuad untuk tampil di kompetisi Eropa.

PSG vs Juventus: Angel Di Maria Diragukan Tampil di Liga Champions

AS Roma menderita kekalahan pertama di Liga Italia musim 2022-2023 saat bertandang ke Udinese pada pekan kelima.

AS Roma Dihajar Udinese di Liga Italia, Mourinho: Lebih Baik Kalah 4-0 Sekali daripada 1-0 tapi Empat Kali

AS Roma dipermalukan tuan rumah Udinese dengan skor 0-4 dalam pertandingan pekan kelima Liga Italia.

Klasemen Liga Italia Pekan Kelima Setelah AS Roma Dipermalukan Udinese 0-4

Klasemen Liga Italia Pekan Ke-4: AC Milan vs Inter Milan 3-2, Fiorentina vs Juventus 1-1, Lazio vs Napoli 1-2

Klasemen Liga Italia Pekan Ke-4: AC Milan vs Inter Milan 3-2, Fiorentina vs Juventus 1-1, Lazio vs Napoli 1-2

Hasil Liga Italia pekan keempat: Fiorentina vs Juventus 1-1, AC Milan vs Inter Milan 3-2, Lazio vs Napoli 1-2.

Baca Selengkapnya