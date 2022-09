Liga 1: Jadwal Arema FC vs Persib Bandung Berubah, Ini Kata PT LIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Arema FC vs Persib Bandung pada pekan kesembilan BRI Liga 1 2022-2023 mengalami perubahan kick off atau sepak mula. Semula kick off dijadwalkan pada pukul 20.30 WIB namun kini berubah menjadi sore hari atau pukul 15.30 WIB.

Pertandingan Arema vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang, Ahad, 11 September 2022. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru ( PT LIB), Akhmad Hadian Lukita saat dikonfirmasi membenarkan perubahan jam kick off tersebut. "Dimajukan karena di Malang ada kegiatan yang bersamaan yang perlu pengamanan," kata Akhmad Hadian kepada Tempo, Selasa, 6 September 2022.

Pertandingan Arema vs Persib merupakan salah satu laga besar atau big match di pekan kesembilan Liga 1. Pertandingan ini menyajikan dua tim yang sedang berbeda kondisinya. Maung Bandung baru saja meraih kemenangan dengan pelatih baru mereka, Luis Milla.

Luis Milla menggantikan posisi dari Robert Albert yang mengundurkan diri sebelumnya. Hal itu karena serangkaian hasil buruk yang didapat oleh Persib.

Sedangkan Arema FC sudah tidak lagi dilatih oleh Eduardo Almeida usai laga imbang melawan Barito Putera. Persib sebelumnya mengalahkan RANS Nusantara FC 2-1. Sedangkan Arema hanya meraih hasil 1-1 kala bertemu Laskar Antasari atau Barito Putera pada pekan kedelapan.

Arema resmi memberhentikan Eduardo pada Senin, 5 September. Pemberhentian pelatih asal Portugal ini tidak terlepas dari hasil yang belum memuaskan bagi Arema. Manajemen Arema pun menunjuk Kuncoro sebagai caretaker atau pelatih sementara.

Kuncoro akan mengemban jabatan sebagai caretaker hingga manajeman Arema menunjuk pelatih baru. Kuncoro pun meminta dukungan dari penggemara Arema.

"Tentu saya dan seluruh staf pelatih akan berusaha maksimal. Karena sifatnya adalah caretaker, tentu sambil menunggu pelatih baru yang ditunjuk sebagai pelatih kepala," kata Kuncoro dikutip dari laman Arema FC.

Namun secara peringkat di klasemen BRI Liga 1, tim berjuluk Singo Edan lebih baik dibandingkan Persib. Mereka ada di peringkat delapan dengan 11 poin (tiga kali menang, dua kali imbang dan tiga kali kalah). Sedangkan Persib di peringkat 11 mengumpulkan 10 angka (tiga kali menang, sekali imbang dan empat kali kalah).

Baca: Liga 2: Laga Melawan Persiraja Batal, Suporter Mengamuk, Begini Kata PSMS Medan