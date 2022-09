Rekap Hasil Liga Champions Kamis Dinihari: Barcelona Pesta Gol, Bayern Menang, Liverpool Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Champions pada Rabu malam hingga Kamis dinihari, 8 September 2022, menyajikan rangkaian pertandingan pekan pertama. Barcelona, Napoli, dan Ajax berpesta gol.

Barcelona menang 5-1 saat menjamu Viktoria Plzen di Spotify Camp Nou. Robert Lewandowski memborong tiga gol, sedangkan dua gol Barca lainnya dicetak oleh Franck Kessie dan Ferran Torres. Adapun gol Plzen diceploskan Jan Sykora.

Kemenangan ini membuat Barcelona memuncaki Grup C dengan tiga poin. Mereka unggul selisih gol dari dari Bayern Muenchen di peringkat kedua.

Dalam laga lain, Bayern Munchen menang 2-0 di kandang Inter Milan. Gol Bayern dicetak Leroy Sane dan dari bunuh diri Danilo D'Ambrosio.

Di Grup, dua pesta gol sekaligus terjadi. Ajax mengalahkan Rangers 4-0. Sedangkan Napoli memukul Liverpool 4-1.

Saat mengalahkan Rangers, Ajax Amsterdam meraih gol dari aksi Edson Alvarez, Steven Berghuis, Mohammed Kudus, dan Steven Bergwijn. Mereka kini memucaki klasemen sementara Grup A, unggul selisih gol dari Napoli.

Napoli berhasil menggulung tamunya, Liverpool, dengan skor 4-1 berkat gol dua gol Piotr Sebastian Zieliski, salah satunya dari titik penalti, serta Zambo Anguissa dan Giovanni Simeone. Gol Liverpool diceploskan Luis Diaz.

Dari Grup B, Atletico Madrid mengalahkan Porto 2-1. Sedangkan Club Brugge menekuk Bayer Leverkusen 1-0.

Sementara itu, di Grup D, Tottenham Hotspur menang 2-0 atas Marseille. Sedangkan Sporting memukul Eintracht Frankfurt 3-0.

Hasil Liga Champions Kamis Dinihari, 7 September 2022:

Ajax vs Rangers 4-0

Frankfurt vs Sporting 0-3

Napoli vs Liverpool 4-1

Atletico Madrid vs Porto 2-1

Club Bruge vs Leverkusen 1-0

Barcelona vs Viktoria Plzen 5-1

Inter vs Bayern Munchen 0-2

Tottenham vs Marseille 2-0.