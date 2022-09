Beri Penghormatan untuk Ratu Elizabeth II, Pertandingan Sepak Bola Inggris dan Skotlandia Akhir Pekan Ini Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Semua pertandingan sepak bola Inggris dan Skotlandia akhir pekan ini ditunda untuk memberi penghormatan kepada Ratu Elizabeth II yang meninggal pada Kamis, 8 September 2022.

Liga Premier, Championship, League One, dan League Two, ditunda. Begitu juga dengan Women's Super League yang baru dimulai dan semua pertandingan non-Liga dan akar rumput.

FA Skotlandia juga telah mengumumkan bahwa SPFL, SWPL dan Highland & Lowland Leagues telah sepakat bahwa pertandingan sepak bola profesional akan ditunda.

Berita ini muncul setelah kematian Ratu Elizabeth II pada Kamis dan negara itu sekarang dalam masa berkabung nasional.

"Pada pertemuan pagi ini, klub Liga Premier memberikan penghormatan kepada Yang Mulia Ratu Elizabeth II," bunyi pernyataan Liga Premier, seperti dikutip dari Sky Sports, Jumat, 9 September 2022.

"Untuk menghormati kehidupan dan kontribusinya yang luar biasa kepada bangsa, dan sebagai tanda hormat, pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini akan ditunda, termasuk pertandingan Senin malam."

Richard Masters, Kepala Eksekutif Liga Premier, mengatakan: "Kami dan klub kami ingin memberikan penghormatan kepada Yang Mulia, jasanya panjang dan tak tergoyahkan untuk negara kami."

"Sebagai raja terlama kami, dia telah menjadi inspirasi dan meninggalkan warisan luar biasa setelah hidup penuh dedikasi."

"Ini adalah saat yang sangat menyedihkan bukan hanya bagi bangsa tetapi juga bagi jutaan orang di seluruh dunia yang mengaguminya, dan kami bergabung bersama semua orang yang berduka atas kepergiannya."

"Pembaruan lebih lanjut mengenai pertandingan Liga Premier selama masa berkabung akan disampaikan pada waktunya."

Dalam pernyataan mereka, EFL mengatakan: "Selanjutnya diskusi pada Jumat pagi telah memutuskan bahwa semua pertandingan EFL dari 9-10 September akan ditunda sebagai tanda penghormatan oleh Olahraga Nasional atas meninggalnya HRH Ratu Elizabeth II."

“Ini selaras dengan pendekatan yang akan diambil Liga Premier dan FA dengan kompetisi mereka akhir pekan ini. Informasi lebih lanjut, sehubungan dengan bagaimana sepak bola, klub, dan pendukung mereka akan memperingati pemerintahan Yang Mulia, akan dikonfirmasi pada waktu yang tepat."

"Detail mengenai pertandingan yang diatur ulang akan diumumkan pada waktunya."

Jadwal ditunda akhir pekan ini

Liga Premier

Fulham vs Chelsea

Bournemouth vs Brighton

Leicester vs Aston Villa

Liverpool vs Wolves

Southampton vs Brentford

Manchester City vs Tottenham

Arsenal vs Everton

West Ham vs Newcastle

Crystal Palace vs Manchester United

Leeds vs Nottm Forest

Championship

Burnley vs Norwich

Birmingham vs Swansea

Blackpool vs Middlesbrough

Bristol City vs Preston

Cardiff vs Hull

Coventry vs West Brom

QPR vs Huddersfield

Sheffield United vs Rotherham

Stoke vs Luton

Sunderland vs Millwall

Watford vs Reading

Wigan vs Blackburn

League One

Barnsley vs Portsmouth

Burton Albion vs Fleetwood

Charlton vs Exeter

Cheltenham vs Bolton

Ipswich vs Cambridge United

Lincoln vs Accrington

MK Dons vs Bristol Rovers

Morecambe vs Derby

Peterborough vs Forest Green

Plymouth vs Sheffield Wednesday

Shrewsbury vs Oxford

Wycombe vs Port Vale

League Two

Tranmere vs Stockport

Wimbledon vs Leyton Orient

Barrow vs Colchester

Crawley vs Gillingham

Grimsby vs Crewe

Harrogate vs Carlisle

Hartlepool vs Doncaster

Mansfield vs Bradford

Rochdale vs Salford

Stevenage vs Sutton

Swindon vs Newport

Walsall vs Northampton

Women's Super League

Tottenham vs Manchester United

Chelsea vs West Ham

Everton vs Leicester

Brighton vs Aston Villa

Reading vs Liverpool

Manchester City vs Arsenal

Women's Championship

Sunderland vs Sheffield United

Blackburn Rovers vs Lewes

Southampton vs Durham

Birmingham City vs Crystal Palace

Coventry United vs Charlton

London City Lionesses vs Bristol City

National League

Altrincham vs Wealdstone

Barnet vs Southend

Boreham Wood vs Oldham

Chesterfield vs Gateshead

Eastleigh vs Scunthorpe

FC Halifax Town vs Dorking Wanderers

Maidstone United vs Solihull Moors

Notts County vs Bromley

Torquay vs Aldershot

Woking vs Yeovil Town

Wrexham vs Maidenhead United

York City vs Dagenham and Redbridge

