Klasemen Liga 1 Pekan Ke-9: PSS Sleman vs Persis Solo 2-1, Rans Nusantara FC vs Persik Kediri 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga 1 pada Sabtu, 10 September 2022, menampilkan rangkaian laga pekan kesembilan. PSS Sleman dan Bali United menang, sedangkan Rans Nusantara FC tertahan.

Inilah rangkumannya:

PSS Sleman vs Persis Solo, Skor 2-1

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, ini dimenangi PSS Sleman dengan skor 2-1.

PSS meraih gol ari bunuh diri bek Persis Solo, Fabiano Beltrame pada menit ke-57 dan Irkham Milla pada menit ke-68. Persis meraih satu gol lewat Samsul Arif pada menit ke-90+3.

PSS bangkit setelah gagal menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka kini ada di posisi kedelapan klasemen dengan nilai 11, unggul empat poin dari Persis Solo yang ada di urutan ke-15.

Rans Nusantara FC vs Persik Kediri, Skor 1-1

Rans Nusantara FC kembali meraih hasil kurang maksimal. Mereka hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 saat menjamu Persik Kediri di di Stadion Pakansari.

Rans sempat unggul lebih dahulu lewat gol Makan Konate, setelah memanfaatkan umpan David Laly. Persik menyamakan kedudukan melalui gol bek Vava Mario Yagalo.

Rans gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun, setelah pekan lalu dikalahkan Persib Bandung. Sejauh ini mereka baru sekali menang, sehingga terpuruk di zona degradasi (posisi 16) klasemen Liga 1 dengan nilai 6.

Persik Kediri meraih hasil seri kedua secara beruntun. Mereka sejauh ini belum pernah menang dan ada di dasar klasemen denga nilai 3.

Bali United vs Dewa United, Skor 6-0

Bali United mengamuk saat menjamu Dewa United FC di pekan kesembilan sembilan Liga 1 2022-2023 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu, 10 September 2022. Tim juara bertahan itu menang 6-0.

Tiga gol tim berjuluk Serdadu Tridatu itu dicetak Privat Mbarga (28'), Haudi Abdillah (41'), dan Novri Setiawan (44'). Sedangkan tiga gol Bali United lainnya doborong Ilija Spasojevic (67', 79', 90+2).

Tambahan tiga poin membuat mereka melewati Borneo FC di klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Bali United ada di peringkat kedua dengan koleksi 21 poin.

Sementara itu, kekalahan belum berpengaruh pada posisi Dewa United di posisi ke-11 dengan mengumpulkan 10 poin.

Rekap Hasil dan Jadwal BRI Liga 1 Pekan Kesembilan

Kamis, 8 September 2022

Madura United vs Bhayangkara FC 1-0

Jumat, 9 September 2022

PSIS Semarang vs Persikabo 1973 3-2

Borneo FC vs Persita Tangerang 2-2

Sabtu, 10 September 2022

Bali United vs Dewa United 6-0

PSS Sleman vs Persis Solo 2-1

Rans Nusantara FC vs Persik Kediri 1-1

20:00 PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Minggu, 11 September

15:30 Arema FC vs Persib Bandung (Indosiar)

20:00 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

Baca Juga: Ketika Bali United Berpesta Gol dengan Mengalahkan Dewa United 6-0