Jadwal Liga 1 Pekan Ke-10 Rabu 14 September: Persita Tangerang vs PSIS Semarang Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Rabu, 14 September 2022, akan menampilkan satu laga pekan ke-10. Persita Tangerang akan menjamu PSIS Semarang di Indomilk Arena, Tangerang, mulai 15.30 WIB.

Persita Tangerang akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam dua laga terakhirnya. Mereka mulai tertinggal dalam persaingan di papan atas klasemen dan kini menempati urutan keenam dengan nilai 16.

PSIS Semarang justru baru bangkit. Mereka mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 3-2 pada pekan lalu, untuk memungkasi tiga laga tanpa kemenangan. Tim Mahesa Jenar itu kini ada di posisi ke-11 dengan nilai 11.

Dalam lima pertemuan kedua tim sebelumanya, PSIS Semarang lebih dominan. Mereka empat kali menang. Sedangkan satu laga lain berakhir seri.

Persita Tangerang vs PSIS Semarang menjadi laga kedua dari rangkaian jadwal Liga 1 pekan ke-10. Sehari sebelumnya, Bhayangkara FC bermain 2-2 saat menjamu Borneo FC. Kamis besok, 15 September 2022, akan hadir empat laga lain, termasuk Persebaya Surabaya vs Rans Nusantara FC dan Persis Solo vs Bali United.

Hasil dan Jadwal Liga 1 Pekan Ke-10

Selasa, 13 September 2022

Bhayangkara FC vs Borneo FC 2-2.

Rabu, 14 September 2022

15.30 Persita Tangerang vs PSIS Semarang (Indosiar).

Kamis, 15 September 2022

16.00 Persebaya vs RANS FC (Indosiar)

16.00 Persikabo 1973 vs PSS Sleman (Vidio)

18.15 Dewa United vs PSM Makassar (Vidio)

20.30 Persis Solo vs Bali United (Indosiar).

Jumat, 16 September 2022

15.30 Persib Bandung vs Barito Putera (Indosiar).

Sabtu, 17 September 2022

16.00 Persik Kediri vs Arema FC (Indosiar)

20.30 Persija Jakarta vs Madura United (Indosiar).

Klasemen Liga 1

