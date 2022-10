Jadwal Liga Champions Selasa 11 Oktober: 2 Laga Live di SCTV, Termasuk AC Milan vs Chelsea

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions akan memasuki matchday keempat. Pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 12 Oktober 2022, akan hadir delapan pertandingan yang dua di antaranya akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Salah satu laga yang ditayangkan langsung adalah duel antara AC Milan vs Chelsea. Pertandingan Grup E ini akan berlangsung Rabu dinihari, 12 Oktober 2022, mulai 02:00 WIB.

Kedua tim kini ada di posisi kedua dan ketiga klasemen dengan nilai sama (4). Mereka tertinggal satu angka dari RB Salzburg. Dinano Zagreb ada di posisi keempat dengan nilai 3. Persaingan di grup ini masih sangat ketat.

Pertandingan FC Copenhagen vs Manchester City juga dijadwalkan tayang di SCTV. Kedua tim akan berhadapan di Parken Stadium, Copenhagen, Denmark, mulai 23.45 WIB malam ini.

Manchester City kini memuncaki Grup G dengan nilai 9. Copenhagen ada di posisi keempat dengan nilai 1, sama dengan Sevilla yang malam ini akan berlaga di kandang Dortmund (6 poin).

Jadwal Liga Champions lainnya malam ini juga akan menampilkan PSG vs Benfica, Shakhtar Donetsk vs Real Madrid, dan Maccabi Haifa vs Juventus.

Sementara itu, laga besar Barcelona vs Inter Milan baru akan hadir pada Kamis dinihari, 13 Oktober.

Jadwal Liga Champions

(Pekan keempat, live Vidio)

Selasa, 11 Oktober 2022

23.45 Maccabi Haifa vs Juventus

23.45 FC Copenhagen vs Manchester City (SCTV).

Rabu dinihari, 12 Oktober 2022

02.00 AC Milan vs Chelsea (SCTV)

02.00 PSG vs Benfica

02.00 Dinamo Zagreb vs Salzburg

02.00 Borussia Dortmund vs Sevilla

02.00 Shakhtar Donetsk vs Real Madrid

02.00 Celtic vs RB Leipzig.

Selanjutnya: Jadwal hari berikutnya dan klasemen