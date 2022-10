Jadwal Liga Inggris Sabtu 15 Oktober: 4 Laga, Tottenham vs Everton Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-11 akan hadir Sabtu malam ini, 15 Oktober 2022. Salah satu yang menarik disaksikan adalah Tottenham vs Everton yang rencananya akan disiarkan langsung SCTV.

Tottenham Hotspur sedang menjalani musim yang cukup bagus. Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 20, hanya terpaut empat angka dari Arsenal yang ada di puncak.

Pekan lalu mereka baru menang 1-0 di kandang Brighton. Laga itu jadi kebangkitan setelah mereka dikalahkan Arsenal 3-1.

Nasib Everton tak sebaik lawannya. Mereka masih berkutat di posisi ke-12 klasemen dengan nilai 10.

Jadwal Liga Inggris lainnya malam ini adalah Leicester City vs Crystal Palace, Fulham vs Bournemouth, Wolverhampton vs Nottingham Forest. Sedangkan laga besar Liverpool vs Manchester City baru akan hadir pada Minggu malam.

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-11, live Vidio)

Sabtu, 15 Oktober 2022

Brentford vs Brighton 2-0

18:30 Leicester City vs Crystal Palace

21:00 Fulham vs Bournemouth

21:00 Wolverhampton vs Nottingham Forest

23:30 Tottenham vs Everton (SCTV).

Minggu, 16 Oktober 2022

20:00 Aston Villa vs Chelsea

20:00 Manchester United vs Newcastle

20:00 Southampton vs West Ham

20:00 Leeds United vs Arsenal

22:30 Liverpool vs Manchester City (SCTV).

Klasemen Liga Inggris



