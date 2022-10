Liverpool Kalahkan Man City, Klopp Sebut Gol Mohamed Salah Kelas Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan penyerang Mohamed Salah memainkan peran penting saat timnya mengalahkan Manchester City dengan skor 1-0 pada pekan ke-11 Liga Inggris di Stadion Anfield, Liverpool, Minggu.

Klopp menjelaskan Salah bermain luar bisa dan tampil baik berduet bersama Roberto Firmino di lini depan Liverpool.

Mohamed Salah mampu mencetak gol penentu pada pertandingan tersebut, tepatnya pada menit ke-76 setelah menerima umpan langsung dari kiper Alisson dan memastikan Liverpool mengamankan tiga poin atas The Citizen.

"Ya, Mo memainkan pertandingan luar bisa. Tentu saja luar biasa. Ya, tentu saja dia adalah satu dari penyerang di depan bersama Bobby (Roberto Firmino). Hebat, tentu saja performa top. Golnya kelas dunia," kata Klopp, dikutip dari situs resmi klub, Senin.

"Jadi gol kelas dunia. Situasi sebelumnya benar-benar tidak beruntung karena dia belum mencetak gol di sana. Selain itu, bagus dalam menguasai bola, selalu mengancam di belakang, bekerja sangat keras, performa yang luar biasa, jujur. Itu sangat bagus," ujarnya menambahkan.

Mohamed Salah is hands down the coolest person I’ve ever seen grace the pitch absolute legend pic.twitter.com/Vb4SirOeZo