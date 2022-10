Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-14, Posisi Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-14. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini.

Salah satu laga menarik yang akan tersaji pekan ini adalah Leicester City vs Manchester City, yang akan berlangsung Sabtu petang, 29 Oktober 2022. Berbeda dari musim-musim sebelumnya laga ini akan jadi bentrokan tim papan atas melawan tim papan bawah.

Manchester City saat ini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 26 dari 11 laga, tertinggal dua poin dari Arsenal. Kemenangan atas Brighton pada laga sebelumnya membawa mereka bangkit setelah kalah 0-1 dari Liverpool.

Leicester City justru masih terpuruk di papan bawah. Meski terus menang dalam dua laga terakhirnya mereka kini masih terpuruk di posisi ke-17 dengan nilai 11, hanya tertinggal 3 angka dari Leeds United di zona degradasi.

Dalam laga lain pekan ini, tim penghuni puncak klasemen, Arsenal, akan menjamu Nottingham Fores pada Minggu malam. The Gunners baru ditahan Southampton 2-2 meski masih mampu menjaga posisinya di puncak klasemen. Mereka unggul 19 poin dari Nottingham yang ada di dasar klasemen.

Dalam pertandingan lain, Liverpool akan menjamu Leeds United pada Minggu dinihari. The Reds akan berusaha bangkit setelah dikalahkan Nottingham Forest 0-1. Tim asuhan Jurgen Klopp ini menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 16, unggul 7 angka dari Leeds di posisi ke-18.

Jadwal Liga Inggris lainnya pekan ini juga akan menampilkan Brighton vs Chelsea, Manchester United vs West Ham, dan Bournemouth vs Tottenham Hotspur.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-14

(Live Vidio)

Sabtu, 29 Oktober 2022

18:30 Leicester City vs Manchester City

21:00 Bournemouth vs Tottenham Hotspur

21:00 Brentford vs Wolves

21:00 Brighton vs Chelsea

21:00 Crystal Palace vs Southampton

21:00 Newcastle United vs Aston Villa

23:30 Fulham vs Everton.

Minggu, 30 Oktober 2022

01:45 Liverpool vs Leeds United

21:00 Arsenal vs Nottingham

23:15 Manchester United vs West Ham.

Klasemen Liga Inggris