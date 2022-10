Hasil Liga Inggris: Leicester City vs Manchester City 0-1, De Bruyne Cetak Gol Spektakuler

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Leicester City vs Manchester City hadir pada pekan ke-14 Liga Inggris di Stadion King Power, Leicester, Sabtu, 29 Oktober 2022. The Citizens menang dengan skor 1-0.

Pencetak Gol

Gol tunggal Manchester City dicetak dengan spektakuler oleh Kevin De Bruyne pada menit ke-49. Gelandang asal Belgia ini menjebol gawang Leicester yang dijaga Danny Ward lewat sebuah tendangan bebas yang indah. Menendang bola dari batas kotak penalti, De Bruyne berhasil mengirim bola yang bergerak membelokan dan masuk tipis di tiang kiri gawang.

Statistik Pertandingan

Tampil sebagai tim tamu, Manchester City mendominasi pertandingan ini. Mereka menguasai bola hingga 67 persen. Pasukan asuhan Jurgen Klopp itu juga memiliki jumlah tembakan ke gawang yang lebih banyak (15 berbanding 10), namun, tembakan yang terarahnya relatif sama (5 berbanding 5).

Susunan Pemain



Pencetak gol terbanyak Man City, Erling Haaland, absen di Liga Inggris untuk pertama kalinya City karena cedera. Simak susunan pemain kedua tim:

Leicester City: Ward, Justin, Amartey, Faes, Soyuncu, Castagne, Dewsbury-Hall, Tielemans, Barnes, Maddison, Vardy.

Cadangan: Iversen, Albrighton, Iheanacho, Perez, Daka, Mendy, Ndidi, Praet, Thomas.

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Laporte, Akanji, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Grealish, Alvarez, Silva.

Cadangan: Stefan, Carson, Dias, Ake, Gomez, Mahrez, Foden, Lewis, Wilson-Esbrand.

Posisi Klasemen

Manchester City bangkit setelah pekan sebelumnya dikalahkan Liverpool 1-0. Mereka naik ke puncak klasemen, meski bisa hanya untuk sementara. Mereka mengemas nilai 29, unggul satu angka dari Arsenal yang baru akan bermain melawan Nottingham Forest pada Minggu malam.

Leicester gagal menjaga kebangkitannya setelah terus menang dalam dua lagasebelumnya. Mereka kini menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 11, hanya unggul dua angka dari Leeds United di zona degradasi.

Jadwal Liga Inggris Lainnya Malam Ini

Jadwal Liga Inggris pekan ke-14 lainnya masih akan hadir malam ini. Ada laga Bournemouth vs Tottenham Hotspur, Brighton vs Chelsea, Liverpool vs Leeds United, dan Fulham vs Everton.

