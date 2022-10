Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan 14: Arsenal Kembali ke Puncak, MU Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-14 sudah tuntas digelar, Senin dinihari, 31 Oktober 2022. Aksi Arsenal dan Manchester United menutup rangkaian laga pekan ini.

Arsenal berhasil kembali merebut puncak klasemen setelah menang 5-0 atas Nottingham Forest di Stadion Emirates. Reiss Nelson mengantongi dua gol untuk The Gunners, dengan tiga gol lainnya masing-masing dicetak oleh Gabriel Martinelli, Thomas Partey, dan Martin Odegaard.

Arsenal menggeser Manchester City yang sehari sebelumnya naik ke puncak klasemen berkat kemenangan 1-0 atas Leicester City. Kini The Gunners mengumpulkan 31 poin dari 12 laga atau unggul dua angka dari Man City. Forest masih terbenam di dasar klasemen dengan sembilan poin.

Dalam pertandingan lain, Manchester United berhasil mengalahkan West Ham United dengan skor 1-0 dalam pertandingan di Old Trafford. Kemenangan itu dipastikan gol Marcus Rashford.

Kemenangan itu membawa MU ke urutan kelima klasemen dengan 23 poin, unggul dua angka dari Chelsea yang turun ke posisi keenam. West Ham menempati peringkat ke-13 dengan 14 poin.

Sehari sebelumya, sejumlah kejutan terjadi. Chelsea takluk 1-4 di kandang Brighton. Sedangkan Liverpool dihantam Leeds United 1-2.





Hasil Liga Inggris Pekan Ke-14

Sabtu, 29 Oktober 2022

Leicester City vs Manchester City 0-1

Bournemouth vs Tottenham Hotspur2-3

Brentford vs Wolves 1-1

Brighton vs Chelsea 4-1

Crystal Palace vs Southampton 1-0

Newcastle United vs Aston Villa 4-0

Fulham vs Everton 0-0

Liverpool vs Leeds United 1-2.

Minggu, 30 Oktober 2022

Arsenal vs Nottingham 5-0

Manchester United vs West Ham 1-0.

Klasemen Liga Inggris

