Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Spanyol Pekan 12: Real Madrid vs Girona 1-1

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Senin dinihari, 31 Oktober 2022, menampilkan laga pekan ke-12. Real Madrid bermain imbang, sedangkan Osasuna, Athletic Bilbao, dan Real Betis menang.

Real Madrid ditahan Girona dengan skor 1-1 dalam pertandingan di Santiago Bernabeu. Sempat unggul lewat gol Vinicius Junior pada menit ke-70, tim juara bertahan itu kebobolan oleh gol penalti Cristhian Stuani pada menit ke-80.

Di ujung laga Real Madrid harus bermain dengan 10 orang. Toni Kroos mendapat kartu kuning kedua saat injury time karena melanggar Aleix Garcia.

Raihan satu angka itu mengantar Madrid merebut puncak klasemen dengan mengemas 32 poin. El Real hanya unggul satu angka dari Barcelona di peringkat kedua. Girona menempati peringkat 16 dengan 10 poin.

Dalam pertandingan lain, Osasuna berhasil mengalahkan Real Valladolid dengan skor 2-0, Athletic Bilbao menekuk Villarreal 1-0, Sedangkan Real Betis menang 2-0 di markas Real Sociedad.

Sehari sebelumnya Barcelona menang 1-0 saat menyambangi markas Valencia. Sedangkan Atletico Madrid dikalahkan Cadiz 2-3.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-12 masih menyisakan satu laga. Pertandingan Elche vs Getafe akan hadir Selasa dinihari nanti.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol Pekan Ke-12

(Live Bein Sport)

Sabtu, 29 Oktober 2022

Real Mallorca vs Espanyol 1-1

Almeria vs Celta Vigo 3-1

Cadiz vs Atletico Madrid 3-2

Sevilla vs Rayo Vallecano 0-1

Valencia vs Barcelona 0-1.

Minggu, 30 Oktober 2022

Osasuna vs Real Valladolid 2-0

Real Madrid vs Girona 1-1

Athletic Bilbao vs Villarreal 1-0

Real Sociedad vs Real Betis 0-2.

Selasa, 1 November 2022

03:00 WIB Elche vs Getafe.

Klasemen Liga Spanyol

